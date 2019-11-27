ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen haftalarda gittiği bir beyzbol maçında kalabalık tarafından yuhalanması dikkat çekmişti.

Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, sahneye çıkmadan önce tepkiyi önlemek için üstü kapalı bir çağrıda bulunsa da bu yeterli olmadı.

Trump, konuşmasına başladığında salon biraz daha sessizleşse de bir grup, konuşma sırasında da First Lady'yi protesto etmeye devam etti.

SAHNEDEN İNERKEN DE YUHALADILAR

Melania Trump, sahnede uyuşturucu ile mücadele hakkında açıklamalar yaptıktan sonra sahneden inerken bir grup tarafından alkışlanırken, bir grup tarafından tekrar yuhalandı.

Bu kez Melania Trump'ı yuhaladılar ViDEO

"ÜLKEMİZDE CİDDİ BİR KRİZ VAR"

Konuşmadan birkaç saat sonra yazılı açıklamada bulunan Melania Trump, "Biz bir demokraside yaşıyoruz ve herkesin kendi fikirleri olabilir, ancak ülkemizde ciddi bir kriz var ve ben çocukları uyuşturucu kullanımının tehlikeli sonuçları hakkında çocukları eğitmekten vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.