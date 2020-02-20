Bu kitabı tek parmağı ile yazdı: Gökten Üç Hikâye Düştü

Ali Umut Seçkin, doğuştan Serabral Palsi, yani Beyin Felci hastası. Konuşamıyor, yürüyemiyor, günlük ihtiyaçlarını bir yardım olmadan karşılayamıyor. Ali hiç okula gidememiş. Ama yine de hayata küsüp vazgeçmemiş. Bireysel Rehabilitasyon Hocası desteği ile azmederek okuma yazmayı öğrenmiş. Ve sonra içinde uyanan yazma isteğinin peşine düşüp 13 yaşında kitabını yazmaya başlamış ve bunu kullanabildiği tek parmağı ile tablet üzerinde yapmış. Üstelik noktalama işaretlerine kadar başarılı…

Ali bugün 15 yaşında. O sadece yazarlığa adım atmamış; hayatın ona sunduğu eksikleri çiğneyerek geçip sabırla yoluna devam etmiş. Fiziksel tüm tamlarına rağmen yol almaya pes edenlere de enfes bir örnek aslında.

Ali hep kitabının okurla buluştuğunu hayal etmiş. Şimdi bu hayal gerçek oldu. Artık onu tanıyoruz ve hepimiz, Ali için birer okur adayıyız. Kitabı, Bir Dileğim Var Derneği ile Goya Kitap çıkardı. Ali, kitabına “Gökten Üç Hikâye Düştü” adını verdi. 28 Şubat’ta raflarda olacak; ama şimdi internette ön satışta. Ve elde edilen gelirin tamamı da aileye kalacak…

(Ali Umut Seçkin)

GÖKTEN ÜÇ HİKÂYE DÜŞTÜ

Ali, kitabında üç hikâyeyi işliyor. Bir tanesi Hikmet ve Banu’nun hikâyesi. Onlar, iki düşman ailenin aşık çocukları. Kavuşmak için neleri göze alabilecekler ya da vaz mı geçecekler, göreceğiz.

İkincisinde Cem’in hikâyesi var. Cem de, yıllar önce kendisinden koparılan Tuğçe’sinin ardından hayata devam etmenin yollarını arıyor.

Üçüncü ve son hikâyenin kahramanı ise, Ali. Mucizevi bir şekilde yürümeye başlayan Ali, bunu iyi değerlendirebilecek mi, onun hikâyesine ortak oluyoruz…

Gökten Üç Hikâye Düştü

Ali Umut Seçkin

Goya Kitap

S.: 144

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Damla Karakuş

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