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Bu kitap, Farkındalık Alışkanlığı kazanmanın yollarını öğretiyor

Şimdiki anda olmak kendinize ve başkalarına verdiğiniz bir armağandır…

Özel İçerik | 16.05.2019 - 14:53..
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farkındalık alışkanlığı

Farkındalık, bizi anda tutan bir yaklaşım; anın değerini anlamaya, onu yaşamaya iten. Yaşamın içindeki döngüde öyle çok yoğunuz ki, pek çok şey var kaçırdığımız. Oysa karşımıza çıkan fırsatlardan faydalanmak için üç şeye ihtiyacımız olduğunu söylüyor Kate Sciandra. Birincisi bu fırsatlar karşımıza çıktığında onları görebilme becerisi; ikincisi bunlarla ne yapacağımıza dair bilgiye ve üçüncüsü de bunları gerçekleştirmeye dair bir niyete ve alışkanlığa sahip olmak. Bunları keşfettiğimizde ise bizi bekleyen bir mutluluk hali var. Üstelik sadece kendimize değil, dokunduğumuz herkesin hayatına mutluluk getirmemiz de mümkün. En azından Kate böyle düşünüyor.

Ne dersiniz, bir kitap bize farkındalık alışkanlığı kazandırabilir mi?

Farkındalık Alışkanlığı - Kate Sciandra

(Kate Sciandra)

FARKINDALIK ALIŞKANLIĞI

Kate Sciandra, dikkatimizi şimdiki ana çekebilmemiz, zihnimizi sessizleştirip huzur bulabilmemiz için çok çeşitli egzersizleri ayrıntılı talimatlarla anlaşılır tarzda ortaya koyuyor. Egzersizleri gündelik hayatımızın bir parçası yaparak sadece altı hafta içinde, hayatımızda büyük bir değişim yaratabileceğimizi de söylüyor.

Sciandra’ya göre, bu kılavuz sayesinde bugüne dek üstümüzde bir ağırlık gibi taşıdığımız sorunlarımızı aşıp yepyeni bir yaşama, daha sakin, daha derin, daha keyifli bir yaşama adım atmak mümkün.

Şimdi sıra hayatımızda stresi azaltan, verimliliği artıran, ruh halini iyileştiren ve ilişkileri geliştiren yeni bir yaşam tarzı yaratmada…

Adım adım öğreneceklerimiz ise şunlar:

- Meditasyon ile farkındalık çalışmaları arasındaki farklar ve bunları uygulamak için gündelik hayatınızda karşınıza çıkan fırsatları tanıma yolları

- Dikkat, meditasyon ve alışkanlık oluşumu hakkında yararlı bilgiler

- Zihinsel araç takımınızı kurmanın ve kullanmanın yolları

- Var olma süreci hakkındaki yanlış kavramların nasıl ele alınacağı

- Nerede, ne yapıyor olursanız olun yaşam tarzınızı nasıl değiştirirsiniz?

Farkındalık Alışkanlığı - Kate Sciandra

Farkındalık Alışkanlığı

Kate Sciandra

Martı Yay.

S.: 240

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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