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Bu kitap yaşanmak için yazıldı: Süper Beynin Sırları

Süper Beynin Sırları ile 7 Adımda Kişisel Devrim’in ipuçlarını veren Banu Gökcül, kitabını anlattığı lansmanda, uygulamalı çalışmalarda da bulundu.

Özel İçerik | 08.05.2019 - 16:45..
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süper beynin sırları

Dün Süper Beynin Sırları kitabının tanıtım lansmanındaydım. Sıradan bir lansmandan çok kişisel devrim sırlarını nasıl yaşayacağımızın uygulamalı öğretimiydi. Kurduğumuz cümleler, takındığımız tavır beynimizi nasıl etkiliyor, sanırım en çok bunu fark ettik. Yine de insan pek çok şeye inanmakta güçlük çekiyor tabii. Yanına çağırdığı isimlerden biri olana kadar bana da inanmak oldukça güç geldi. Çünkü Banu Hanım, fiziksel ve ruhsal ağrılarımızdan, kaygılarımızdan, üzüntülerimizden, pek çok şeyden kurtulmanın anahtarının bizde olduğunu uygulamalı olarak tüm doğallığıyla anlatıyordu oysa…

Banu Gökcül ile bir röportaj yapacağız, kendisine çok sorum var; ama önce dünden aldığım birkaç notu paylaşmak istiyorum sizlerle…

Süper Beynin Sırları - Banu Gökcül

OLANI OLDUĞU GİBİ GÖR

Bu cümleyi, kendisine “Peki siz bu iyileşmeye/iyiye yönelen hali kendinizde ilk ne zaman keşfettiniz?” diye sorduğumda kurdu Banu Hanım. Önyargılarımızdan sıyrılıp bilinçaltımızdan uzaklaşarak, olanı olduğu gibi görmeliydi çünkü diye yaklaştı bu soruma.

Kendi cümlelerimle aktaracağım şöyle bir örnek verdi: Şimdi sana bakıyorum Damla. Önceden tanıdığım bir arkadaşıma öyle çok benziyorsun ki! İşte hep böyledir. Farkında olarak ya da olmayarak bunu hep yaparız. Biriyle ya da bir durumla karşılaştığımızda onu hep daha önce yaşadığımız bir şeyle bağdaştırarak hayatımıza alırız ya da almayız. Bak şimdi, şu sana benzeyen arkadaşım, eğer onu seviyorsam seni de hemen sevebilirim; ama eğer bir sebepten onu sevmiyorsam, bu sana da yaklaşımımı olumsuz etkileyecektir. Oysa ben seni ilk kez görüyorum ve seni olduğun gibi görmeliyim.

“Yeni tanıştığınız insana karşı bir şey hissetmiyorsanız, o kişiye benzeyen biriyle daha önce karşılaşmamışsınız demektir.”

Süper Beynin Sırları - Banu Gökcül

KENDİNİ SERBEST BIRAK

İlgimi çeken konulardan biri de, sıkılmış hallerimiz üzerine yaptığımız konuşmaydı. Banu Hanım, bize “Sıkıldınız mı?” diye sordu. Sonra da kendimizi sıkıp sıkmadığımızı fark etmemizi sağlayarak şunları söyledi:

“İnsan vücudunda 3 yeri sıkıyorsa, sıkılıyordur: Çene, omuz ve kalça. Kendinizi sıktığınızda hemen derin bir nefes alın ve şu anda olduğunuzu fark edin. Sonra da dilini damağının arka tarafında yumuşak bölgeye bastırın. Böylece daha rahatlamış hissedeceksiniz.”

Süper Beynin Sırları - Banu Gökcül

İHTİYAÇ ANINDA FERMUARI ÇEKİN

Bir küçük uygulama ile edindim bu bilgiyi. Eğer topluluk önünde bir sunum, bir konuşma yapacaksanız ya da daha özele indirgemek gerekirse bir buluşmaya hazırlanıyorsanız ve çok gerginseniz, o halde fermuarı çekin. Hangi fermuar mı? Nasıl mı?

Şöyle ki, bacak arasından çenemize kadar bir fermuar olduğunu hayal edin ve o fermuarı 3 kez kapatma hareketini tekrarlayın. Evet, çok ilginç; ama kendinizi daha güvende hissetmeye başlayacaksınız.

Şimdilik notlarımdan aktaracaklarım böyle. En kısa zamanda röportaj ile Banu Hanım’dan kitabının içeriği ile daha detaylı bilgiler edineceğim.

Süper Beynin Sırları - Banu Gökcül

SÜPER BEYNİN SIRLARI

Kitabın tanıtım yazısından alınmış birkaç yorumu da şuraya bırakayım:

“Keşke bu kitap 30 yıl önce yazılmış ve elime geçmiş olsaydı. O zaman özgürlüğü ve mutluluğu çok daha önce yakalama şansına sahip olabilirdim.”

(Prof. Dr. Deniz Gökçe, Ekonomist Boğaziçi Üniversitesi)

Bazı kitaplar okunmak, bazıları ise yaşanmak için yazılmıştır. Süper Beynin Sırları kitabını herkesin yaşamının parçası haline getirmesini ve yaşamına uyarlamasını diliyorum. Bu sayede o hep özlediğimiz, “daha iyi bir hayat” ve “daha iyi bir dünya” arzusuna doğru büyük bir adım atmış olacağız.”

(Prof. Dr. Sinan Canan, Neuroscientist Üsküdar Üniversitesi)

Süper Beynin Sırları - Banu Gökcül

Süper Beynin Sırları

Banu Gökcül

Alfa Yay.

S.: 295

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Damla Karakuş

[email protected]

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