Bu okul günde 40 ton dezenfektan çıkarıyor

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, virüs nedeniyle eğitime ara verse de koronavirüsle mücadele kapsamında antibakteriyel dezenfektan üretimini sürdürüyor.

Toplamda bin 77 öğrencisi bulunan okulun Kimya Teknolojisi Alanı, döner sermayeye her yıl milyonlarca lira katkı sağlıyor. Geçen yıl 3 milyon 377 bin TL ciroya ulaşan okul, bu yıl ise değişik bir misyon üstleniyor.

YAŞA TAKILAN ÖĞRENCİLER EVDE KALDI, USTALAR İŞBAŞI YAPTI

Koronavirüsle mücadele kapsamında kurumların antibakteriyel dezenfektan ihtiyacını karşılamaya çalışan okul, günde 40 ton üretim kapasitesiyle çalışıyor. Virüs öncesinde Kimya Teknolojisi Alanı öğrencileriyle yapılan üretim faaliyeti şimdi ise öğrencilerin yaş sınırına takılması nedeniyle öğretmenler ve okuldan mezun olan usta öğreticiler tarafından yapılıyor.

ŞİMDİ KADAR 400 TON DEZENFEKTAN ÜRETİLDİ

Şimdiye kadar 400 ton dezenfektan üreterek, ilgili kurumlara gönderdiklerinin altını çizen Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Melek Çelebi, “Koronavirüs ile mücadele kapsamında öncelikle amacımız, dezenfektan üretip, ilimize ve çevre illere faydalı olmaktır. Bu manada da 200 ton klor bazlı 200 ton da alkol bazlı dezenfekten üretimi yapıp; hastaneler, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte özel sektöre gönderdik. Sipariş olduğu takdirde günde 40 ton üretim kapasitesiyle çalışabiliyoruz. 100 ton da sıvı sabun ve antibakteriyel köpük sabun üreterek, ilgili yerlere gönderdik.” dedi.

20 YAŞ ÜSTÜ MEZUNLAR GÖREVE DAHİL OLDU

Öğrencilerin sokağa çıkma yasağına takılmasının ardından üretime ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Çelebi, “Okulumuzda beceri eğitimde olan ve üretime katılan öğrencilerimiz 20 yaşının altında olduğu için onları evlerine gönderdik. 20 yaş üstü mezun olan çocuklarımız var. Bunlar sigortalı olarak çalışıyorlar. Alan öğretmenlerimiz, teknik müdür muavinimiz ve müdür olarak ben, sürece katkı sağlayarak üretime devam ediyoruz. Burada 50 çeşit ürün üretirken bunlardan 20 çeşidi de antibakteriyel ürünlerden oluşuyor.” diye konuştu.

50 ÇEŞİT TEMİZLİK ÜRÜNÜ ÜRETİLİYOR

Okulun Kimya Teknolojisi Alanı'nda, 20'si antibakteriyel olmak üzere toplam 50 çeşit temizlik ürünü üretiliyor.