Bu otomobiller biraz değişik

Sıradışı tasarımcılar, sıradışı otomobilleriyle göz kamaştırıyor. Tabii bu çılgınlıklarından çıkan eserler, kimilerine garip gelse de kimileri için bir rüya.

Lüks ve son teknoloji ile donatılmış otomobiller yerine, gelin, biraz da farklılıklarla dolu 10 arabaya göz atalım.

MUZ ARABA

İngiliz Steve Braithwaite tarafından yapılmıştır. Braithwaite, 93 model Ford F-150 pikabı büyük sarı bir arabaya dönüştürebilmek için 25 bin dolar harcamıştır. Web sitesinde “Büyük Muz Araba, tam anlamıyla caddeler için yasal olarak motorize edilmiş bir muzdur,” ifadesi yer almaktadır. Braithwaite, bir benzin istasyonunda dururken bir kase meyveyi görür ve bu şeklin arabası için mükemmel olacağının farkına varır. Sonrasında da bu ilham ile 25 bin dolara Muz Araba’yı yaratır.

RINSPEED

1999 yılında İsviçreli şirket tarafından üretilmiştir. Kapısı olmayan bu garip otomobil çıktığı dönemde fazla sayıda satılmıştır.

FUNNYCAR

Fred Çakmaktaş çizgi filmindeki taşıtları andıran bu araba dünya genelindeki çoğu showroomda fazlasıyla popüler bir konumdadır. Gündelik hayattan ziyade özel gösterilerde ve fuarlarda marşı çalıştırır.

PIGGYCAR (DOMUZ ARABASI)

Aslında Mercedes olan bu araç, Greenpeace tarafından hava ve iklim kirliliğine karşı, ayrıca hayvan haklarını da savunmak için yürüttüğü kampanyalardan dolayı Avrupa ve Almanya çapında seyahat etmek için kullanıyor.

PHONECAR

Howard Davis imzası taşıyan bu araç, tasarlanan en garip buluşlardan bir tanesidir. Volkswagen'i bozan Davis, 75 model bir Beetle aldı ve onu tekerleklerin üzerinde büyük bir eski, kırmızı telefon haline getirdi. Bu araç, başlangıçta Davis’in Datel Communications adındaki telefon şirketinin tanıtımına yardımcı olmak için tasarlanmıştı. Hatta bu ilginç aracın kendisine ait bir Facebook sayfası da bulunuyor.

UFO

Yolda giderken böyle bir cismi gören insanların polisi araması pek muhtemel. Ancak bu düşündüğünüz gibi bir UFO değil, Volkswagen Beetle’dir. Genellikle Nevada, Black Rock City’de bulunan popüler haftalık fantezi festivali Burning Man gibi kongrelerde ve sanat gösterilerinde göstermek için kullanılıyor.

TOPUKLU ARABA

Kadınların hayranlıkla baktığı bu araba, daha çok üç tekerli Harley Davidsson'ları andırıyor.

TRUVA ARABASI

Bu araba, bugüne kadar yapılmış hem en ilginç hem de en havalı arabadır. Larry Fullerton’a ait bu araba, tuhaf arabalar arasında 60’ların sonundan Fullerton’un 1981 yılındaki ölümüne kadar dünya şampiyonluğunu elinde tutmuştur. 1972 NHRA dünya şampiyonu olarak dünya rekoru kazanmıştır. Arabanın daha yakın zamanda uyarlanmış haline; Yunanistan’a istilada yardımcı olan, Truva Atı’nı anımsatan tam anlamıyla tahtadan bir at eklenmiştir.

TANKCAR

Oynadığı bilgisayar oyunundan esinlenip Tank modifiyesi yapan Richard Walker, Amerika'da günlük hayatında bu arabayı kullanmaya devam ediyor.

TOMBUL ARABA

1980’li yıllardan beri yapmış olduğu heykeller ile dünyada isim yapmış Avustralyalı heykeltıraş Erwin Wurm, tarafından tasarlanmıştır. Porsche tarafından özel üretime geçmiştir.