Bu sergide Trump'ın yüzüne atlamak serbest

Kuzey İrlanda’nın başketi Belfast’ta düzenlenen Belfast Fotoğraf Festivali, ilginç bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Pek çok fotoğraf sergisini içeren festivalde, ‘Jump Trump’ (Trump’a Atla) adlı interaktif sergi en dikkat çekici olanı.

1 METRE YÜKSEKLİKTEN...

Hollandalı fotoğrafçılar Thomas Mailaender ve Erik Kessels’in Golden Thread Gallery’deki sergisinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzünün fotoğrafını içeren bir mat ve matın üzerinde bir atlama platformu yer alıyor.

Sergiyi ziyaret edenler, bir metre yükseklikten Trump’ın ‘yüzüne’ atlayabiliyor.

Sergi, ziyaretçilere, tartışmalı bir siyasi figür olan Trump’a dair hislerini ifade etme imkanı sağlıyor.

Sergi, 30 Haziran'a kadar açık kalacak.