Bu yıl Rus turist sayısında hedef 7 milyon

Rusya'nın başkentinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Festivali'nin, ülkeye gelecek Rus turist sayısının artmasına önemli katkı sağlayacağı bildirildi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin güzel bir atmosferde geçtiğini belirtti.

130 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği, TÜROFED, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Birliği (TTYD) koordinasyonunda Moskova'da organize edilen festivalin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini aktaran Ayık, üç günlük süre içinde 130 binin üzerinde katılım olduğunu kaydetti.

"SON DERECE EMİNİZ"

Festival için Rusya'dan, Türkiye'ye gelecek turist sayısına önemli katkı sağlayacağını belirten Ayık, "Türkiye'nin bu yıl hedefi olan 6 milyon Rus ziyaretçi sayısı, bu tür organizasyonlarla 7 milyona ulaşacaktır. Bundan son derece eminiz. Bu tür organizasyonların kesintisiz bir şekilde devam etmesini arzuluyoruz." dedi.