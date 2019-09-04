Bu yılın çok satan tesettür ferace ve elbise modelleri

Hem tasarımlarının kalitesi hem de fiyatlarının uygunluğu ile rahatlıkla satın alınabilen tesettür elbise modelleri kendi içerisinde onlarca farklı seçeneğe de ev sahipliği yapmaktadır.

Beğenilen elbiseler internet üzerinden sipariş edilebileceği gibi çağrı merkezi ve sosyal medya (facebook/instagram) üzerinden de tedarik edilebilir. Siparişi tamamlanan tüm ürünler aynı gün içerisinde kargoya verilip toplamda üç iş günü içerisinde Türkiye'nin her şehrine gönderiliyor.

TESETTÜR ELBİSELERDE ÇOK SATANLAR

İlk seçenekler arasında özellikle genç alıcı kitlesinin büyük oranda ilgi gösterdiği tesettür abiye elbiseler yer alıyor. Modaselvim.com’un kendine has tesettür abiye modelleri ile en özel günleriniz için aradığınız abiyeyi 3 günde kapınıza kadar getirmeyi başarıyor.

Beğeneceğiniz modelde tercih edeceğiniz hemen hemen tüm renkleri bulabilirsiniz. İkili takım modelleri ile tunik-pantolon kombinleri dolabınızı şenlendirecek. Giyiminde renk uyumu ve kombinleme zorluğu yaşayanlar rahata kavuşacak. Ayrıca 38-56 beden aralığı ile büyük beden de şıklık ve rahatlık ihtiyacını karşılamaktadır. Bu sayede büyük beden elbise bulmakta güçlük çekenler de 2019 yılı itibariyle talep ettikleri ürünleri özgürce satın alabiliyorlar.

Bu yılın en çok satan tesettür elbiseleri günlük ve abiye modellerdir. Özellikle yurt içi ve yurt dışı tesettürlü hanımlar tarafından büyük bir ilgiyle incelenen ve satın alınan bu ürünlerde yüzde kırka varan indirimler de yapılıyor. Pamuk, polyester ve krep gibi son derece kaliteli kumaşlardan imal edilen bu elbiseler estetik olduğu kadar dayanıklı da. Kumaş kalitesi, modelin güzelliği, elbisenin rahatlığı ve fiyatı ile vazgeçemeyeceğiniz bir ürün yelpazesi var.

ÇOK SATAN ABİYE-ELBİSE MODELLERİ

2019 yılı itibariyle abiye elbise modellerine olan rağbet oranı da giderek artmış durumda. Bu elbiseler hem gündelik yaşamda hem de düğün ve nişan gibi özel davetlerde tamamen tercihe bağlı olarak giyilebilir. Balon kollu şifon elbiseler bu ürünler arasında en çok göze çarpan modelleri oluşturuyor. Klasik bir moda anlayışıyla imal edilen önden yarım düğmeli elbiseler aynı zamanda balo, mezuniyet törenleri gibi özel kutlamalarda da tercih edilebilir.

Bir diğer seçenek ise yine aynı şekilde abiye görünümünde olan fırfırlı şifon elbiselerdir. Çanta ve topuklu ayakkabı gibi aksesuarlarla rahatlıkla kombin yapılabilen bu ürünlerde siyah, mavi ve lacivert gibi karakteristik renkler ön planda tutuluyor. Bisiklet yakalı olan şifon elbiseler aynı zamanda küpe ve kolye gibi takılarla da rahatlıkla kombin yapılabilir.

BU YILIN ÇOK SATAN FERACE MODELLERİ

Alıcıların en az abiye ve elbiseler kadar ilgi gösterdiği ferace modelleri bir diğer seçeneği oluşturmaktadır. Tesettür giyimde rahatlığı ile öne çıkmayı başaran ferace yılın her döneminde çok satılanlar listesine yer almaktadır . Siyah, laci, haki, indigo ve bordo gibi renklere ev sahipliği yapan bu ürünlerde prada, medine ipeği, örme ve pul payet kumaşları kullanılmaktadır.

Beli güpürlü ve taşlı olan feraceler de elbise ve abiyelere alternatif olarak düşünülebilir. 38 ile 48 beden arasında değişen ölçüleri fiyat farkı ödenmeksizin satın alınabilir. Daha spor giyim yanlısı olan alıcılar için özel olarak üretilmiş önden düğmeli kot feraceler de bu yılın çok satan bir diğer modelidir.