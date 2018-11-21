Buda’yla kahvaltıya davetlisin

Roland Merullo, Buda üçlemesinin ilki. Bizi Buda ile kahvaltıda buluşturan Merullo’nun iki daveti daha olacak. Her şeyden öte bizi eğlendirmeye gelmiş gibi bu kitap. Hatta The Seattle Times diyor ki: “Hepimizin mutlu olduğu bir dünya düşleyen, yaşattığı aydınlanma anlarıyla yaşamınızı değiştirecek sorularla dolu etkileyici bir kitap”.

(Roland Merullo)

BUDA’YLA KAHVALTI

Otto Ringling’i sade bir şekilde “aklı başında, sıradan bir aile babası” olabilir. Otto, eşi ve iki çocuğuyla New York’un pahalı semtlerinden birinde yaşamakta ve bir yayınevinde kıdemli bir editör olarak çalışmaktadır.

Otto’nun gündelik telaşların ötesine geçmeyen sade yaşamı, anne ve babasını trafik kazasında kaybettiğinde ani bir değişime uğradı. İçinde hissettiği o kocaman boşlukla definden sonra yerine getirmesi gereken son görevi, onu oldukça sarsar. New Jersey’de yaşayan kız kardeşi Cecelia ile çocuklarının geçtiği evi ve çiftliği satmak için Kuzey Dakota’ya giderler.

Aslında bu sadece Otto’nun planıydı. Cecelia’nın sürprizinden habersizdi. Yoksa zaten şu sade yaşam devam ederdi. Ancak kardeşi ona yol arkadaşı olarak kendisi yerine “gurum” dediği Volya Rincophe’yi uygun gördü.

Gurum ve Otto, unutamayacakları bir yolculuğa çıktıklarından habersiz, yola düştüler…

Buda'yla Kahvaltı

Roland Merullo

Çev.: Burcu Bingül

Altın Kitaplar

S.: 312

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Damla Karakuş

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