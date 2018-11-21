taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3467
Euro
6.0962
Altın
1223.42
Borsa
92114.28
Gram Altın
210.778

Buda’yla kahvaltıya davetlisin

İnsanlığın binlerce yıldır kendisine sorduğu evrensel sorulara yanıt arama çabasını da içeren, mizahla harmanlanmış Buda üçlemesinin ilk kitabı olan Buda’yla Kahvaltı hem keyifli hem de öğretici bir okuma deneyimi sunuyor.

Özel İçerik | 21.11.2018 - 12:56..
  1. Haberler
  2. Kitap

budayla kahvaltı

Roland Merullo, Buda üçlemesinin ilki. Bizi Buda ile kahvaltıda buluşturan Merullo’nun iki daveti daha olacak. Her şeyden öte bizi eğlendirmeye gelmiş gibi bu kitap. Hatta The Seattle Times diyor ki: “Hepimizin mutlu olduğu bir dünya düşleyen, yaşattığı aydınlanma anlarıyla yaşamınızı değiştirecek sorularla dolu etkileyici bir kitap”.

Buda'yla Kahvaltı - Roland Merullo

(Roland Merullo)

BUDA’YLA KAHVALTI

Otto Ringling’i sade bir şekilde “aklı başında, sıradan bir aile babası” olabilir. Otto, eşi ve iki çocuğuyla New York’un pahalı semtlerinden birinde yaşamakta ve bir yayınevinde kıdemli bir editör olarak çalışmaktadır.

Otto’nun gündelik telaşların ötesine geçmeyen sade yaşamı, anne ve babasını trafik kazasında kaybettiğinde ani bir değişime uğradı. İçinde hissettiği o kocaman boşlukla definden sonra yerine getirmesi gereken son görevi, onu oldukça sarsar. New Jersey’de yaşayan kız kardeşi Cecelia ile çocuklarının geçtiği evi ve çiftliği satmak için Kuzey Dakota’ya giderler.

Aslında bu sadece Otto’nun planıydı. Cecelia’nın sürprizinden habersizdi. Yoksa zaten şu sade yaşam devam ederdi. Ancak kardeşi ona yol arkadaşı olarak kendisi yerine “gurum” dediği Volya Rincophe’yi uygun gördü.

Gurum ve Otto, unutamayacakları bir yolculuğa çıktıklarından habersiz, yola düştüler…

Buda'yla Kahvaltı - Roland Merullo

Buda'yla Kahvaltı

Roland Merullo

Çev.: Burcu Bingül

Altın Kitaplar

S.: 312

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında patlama

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında patlama

92
İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

85
BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

40
CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

129
İspanya, Brexit'i Cebelitarık nedeniyle veto edecek

İspanya, Brexit'i Cebelitarık nedeniyle veto edecek

10
Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

50
Kapısına gelen kutup ayısını seven adam

Kapısına gelen kutup ayısını seven adam

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir