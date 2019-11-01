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BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

AA | 01.11.2019 - 06:38..
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Olumsuz hava koşulları sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları sekteye uğradı.

İSTANBUL-BURSA SEFERLERİ

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 10.00 ve 13.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

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