taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9032
Euro
6.5899
Altın
1276.52
Borsa
88945.03
Gram Altın
243.552

Buenos Aires'te grev nedeniyle hayat durma noktasında

Arjantin'de Devlet Başkanı Mauricio Macri hükümetine karşı düzenlenen genel grev, hayatı ciddi bir şekilde etkiledi.

İHA | 30.05.2019 - 12:46..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Başkent Buenos Aires’te, Devlet Başkanı Mauricio Macri hükümetine karşı düzenlenen beşinci genel grev dalgası devam ediyor.

Başkentte toplu taşıma araçları, havaalanları, kamu hizmetleri ve eğitim faaliyetlerinin askıya alınmasıyla hayat, durma noktasına geldi.

Buenos Aires'te grev nedeniyle hayat durma noktasında

BİRÇOK YERDE ÇALIŞMA DURDU

24 saatlik genel grevde toplu taşıma araçları ve bankalar faaliyetlerini durdurdu, okullarda eğitime ara verildi. Hastanelerin de etkilendiği grev nedeniyle, sadece acil durum servisi hizmet veriyor.

Buenos Aires'te grev nedeniyle hayat durma noktasında VİDEO

Buenos Aires'te grev nedeniyle hayat durma noktasında

37 BİN YOLCU ETKİLENDİ

330 uçuşun iptal edildiği grevden, 37 bin yolcunun etkilendiği belirtiliyor. Genel İşçi Konfederasyonu CGT'nin genel grev çağrısıyla gerçekleştirilen grevin gündeminde ise ekonomideki bozulma, yüksek enflasyon, kamu hizmetlerinin maliyetindeki artış ve işsizlik yer alıyor.

Buenos Aires'te grev nedeniyle hayat durma noktasında

ÖNLEM ALINMASI İSTENDİ

CGT sendikasının lideri Hector Daer, Macri'den, ekonomik çöküşü durdurmak için acil önlemler almasını istedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

436
İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

291
Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

433
Asena Atalay'ın dini inanç açıklaması

Asena Atalay'ın dini inanç açıklaması

105
Rusya, Türkiye'deki meyve ve sebze üretiminden şikayetçi

Rusya, Türkiye'deki meyve ve sebze üretiminden şikayetçi

227
İsrail yeniden seçime gidiyor

İsrail yeniden seçime gidiyor

87
İran dini lideri Hamaney: Nükleer kullanmak haramdır

İran dini lideri Hamaney: Nükleer kullanmak haramdır

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir