Başkent Buenos Aires’te, Devlet Başkanı Mauricio Macri hükümetine karşı düzenlenen beşinci genel grev dalgası devam ediyor.

Başkentte toplu taşıma araçları, havaalanları, kamu hizmetleri ve eğitim faaliyetlerinin askıya alınmasıyla hayat, durma noktasına geldi.

BİRÇOK YERDE ÇALIŞMA DURDU

24 saatlik genel grevde toplu taşıma araçları ve bankalar faaliyetlerini durdurdu, okullarda eğitime ara verildi. Hastanelerin de etkilendiği grev nedeniyle, sadece acil durum servisi hizmet veriyor.

Buenos Aires'te grev nedeniyle hayat durma noktasında VİDEO

37 BİN YOLCU ETKİLENDİ

330 uçuşun iptal edildiği grevden, 37 bin yolcunun etkilendiği belirtiliyor. Genel İşçi Konfederasyonu CGT'nin genel grev çağrısıyla gerçekleştirilen grevin gündeminde ise ekonomideki bozulma, yüksek enflasyon, kamu hizmetlerinin maliyetindeki artış ve işsizlik yer alıyor.

ÖNLEM ALINMASI İSTENDİ

CGT sendikasının lideri Hector Daer, Macri'den, ekonomik çöküşü durdurmak için acil önlemler almasını istedi.