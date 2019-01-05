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Buharlı saatin cazibesiyle Vancouver

Bir saatin peşinde Vancouver’a kadar gidilir mi? Evet, gece hayatının ve kafelerin vazgeçilmez adresi Gastown’a sırf buharlı saat kulesinde fotoğraf çekilmek için gidiliyor.

Özel İçerik | 05.01.2019 - 11:11..
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Aybüke SENGİR/ [email protected]

Vancouver, ülkemize biraz uzak mesafede olsa da kesinlikle görülmeye değer bir Kanada şehri… Hem Kuzey Amerika’yı göreyim hem de kendimi zaman zaman farklı bir Asya kültüründe gibi hissedeyim derseniz rotanızı Vancouver’a çeviriyoruz. Buranın en güzel ayrıntısı Gastown’da bulunan buharlı saati “Steam Clock”. Buharlı ısıtma sisteminin bir parçası olarak, 1977’de yapılmış; kışın sokakta uyuyakalan insanları uyarma amaçlı yapılmış. Belli aralıklarla buhar çıkararak ötüyor. Şimdilerde ise buranın sembolü olmuş, pek de ilgisini çekiyor turistlerin.

Buharlı saatin cazibesiyle Vancouver

ŞEHRİN HER SOKAĞI GÖRÜLMEYE DEĞER

Gastown, Vancouver şehrinin tarihi merkezi oluyor. Burada tam meydanda, buharla çalışan tarihi bir saat var. Bu tarihi saat bu bölgenin simgesi haline gelmiş. Etrafı irili ufaklı bir sürü tarihi bina, küçük restaurantlar ve hediyelik eşya satan dükkanlar bulunuyor. Cadde üzerinde yürürken buharlı saati ve ilginç eşyalar satan mağazalarını göreceksiniz.

Vancouver okyanus kıyısında olduğu için Kanada’nın diğer şehirlerine nazaran çok soğuk değil. Şehrin genellikle yağışlı ve ılıman olduğunu ve şemsiyenin bir araçtan ziyade aksesuara dönüştüğünü söyleyebiliriz.

Buharlı saatin cazibesiyle Vancouver

MEŞHUR YİYECEĞİ POUTİNE’İ DENEYİN

Şehir, Kanada’nın muhteşem doğası haricinde, birden fazla kültüre ev sahipliği yaptığı için, kültürel zenginliğini de ziyaretçilerine her sokak ve caddesinde gösteriyor. Vancouver’a yolunuz düştüğünde her öğün farklı kültürlerin restoranlarında dünya mutfaklarından lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Mutfağı ile oldukça fazla çeşitlilik sunuyor. Burada ne yenir derseniz, ülkeye özgü bir tat için Quebec klasiği olan Poutine’i deneyebilirsiniz.

Buharlı saatin cazibesiyle Vancouver

TOPLU TAŞIMAYI TERCİH EDİN

Vancouver’da ulaşım gideceğiniz bölgeye göre değişiyor. Ulaşım genellikle metro, skytrain, otobüs hatları ve şehrin kuzey tarafına geçmek için kullanılan feribotlarla sağlanıyor. Şehirde taksi kullanmak yerine gelişmiş toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih edin.Buharlı saatin cazibesiyle Vancouver

Vancouver büyük bir göçmen nüfusu barındırdığı için yabancılara karşı hoşgörülü ve arkadaş canlısı bir şehir. İhtiyaç duyduğunuzda insanlardan kolayca yardım isteyebilirsiniz, sıcakkanlı insanlar.

NE YAPILIR LİSTEMİZİN BAŞINDA BUHARLI SAAT VAR

Vancouver’a gittiğinizde şehri doyasıya gezmek, sunduğu güzellikleri kaçırmamak ve eğlence dolu vakit geçirmek isterseniz birkaç öneri vereceğim. Gece hayatının ve kafelerin vazgeçilmez adresi Gastown’da bulunan buharlı saat kulesi turistler arasında oldukça popüler ve fotoğraf çekmeye değer bir yapı. Buharlı ısıtma sisteminin bir parçası olarak, 1977’de yapılmış; kışın sokakta uyuyakalan insanları uyarma amaçlı yapılıyor, belli aralıklarla buhar çıkararak öten bir sistem.

Buharlı saatin cazibesiyle Vancouver

YÜRÜYÜŞ İÇİN ENGLİSH BAY

English Bay gençler arasında oldukça popüler. Pasifik kıyısındaki plajda yaz aylarında güneşlenen Kanadalılara rastlayabilir, Stanley Park’a doğru güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz.

Buharlı saatin cazibesiyle Vancouver

English Bay’dan Stanley parka doğru

KUZEY VANCOUVER'IN EŞSİZ MANZARASI: GROUSE MOUNTAİN

Şehrin kuzey bölümünde yer alan Grouse Dağı, şehrin zirvesi olarak biliniyor. Uzun tırmanışları seviyorsanız zirve noktaya çıkmanız minimum 2 saati alacak. Zamanım kısıtlı yorulmak istemem derseniz teleferikle de çıkabilirsiniz. Teleferikte göreceğiniz manzara sizi büyüleyecek.

Buharlı saatin cazibesiyle Vancouver

HEDİYELİK EŞYA İÇİN ROBSON STREET

Hediyelik eşyacıların, ünlü markaların konumlandığı bu canlı cadde akşamları da görülmeye değer, kahve molalarının en güzel adreslerinden biri. Vancouver’dan hediyelik bir şeyler almak isterseniz burayı değerlendirebilirsiniz.

DENEMEDEN OLMAZ: DLYOVER CANADA!

Turistik aktiviteler açısından farklı bir seçenek sunan bu simülasyon ile Kanada’nın en güzel manzaralarını canlı canlı görmüş gibi hissedeceksiniz. 15-20 dakika süresince hareketli bir sinema filminin içerisinde gibi hissedeceğiniz bu simülasyon ile sizi harika bir Kanada deneyimi bekliyor.

Buharlı saatin cazibesiyle Vancouver

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