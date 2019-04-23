Buket Aydın Demirören Medya'dan kovuldu

Kanal D Haber Başkanı, Kanal D Ana Haber Bülteni Sunucusu ve CNN Türk 40 programı sunucusu Buket Aydın ayrılık yaşadı.

KOVULDU

Buket Aydın'ın Demirören Medya ile olan sözleşmesi, feshedildi ve işine son verildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul iddiası güldürdü VİDEO

KILIÇDAROĞLU'NA GÜLMESİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul, Ankara, İzmir'i kazanacağız" sözlerine gülmesiyle akıllardaydı. CHP'liler ise 31 Mart akşamı bu 3 büyükşehir kazanılınca Bukey Aydın'la dalga geçmişlerdi.