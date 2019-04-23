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Buket Aydın Demirören Medya'dan kovuldu

Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na gülmesiyle gündem olan Kanal D Ana Haber Spikeri Buket Aydın'ın sözleşmesi feshedildi.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 14:44..
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Kanal D Haber Başkanı, Kanal D Ana Haber Bülteni Sunucusu ve CNN Türk 40 programı sunucusu Buket Aydın ayrılık yaşadı.

KOVULDU

Buket Aydın'ın Demirören Medya ile olan sözleşmesi, feshedildi ve işine son verildi.

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KILIÇDAROĞLU'NA GÜLMESİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul, Ankara, İzmir'i kazanacağız" sözlerine gülmesiyle akıllardaydı. CHP'liler ise 31 Mart akşamı bu 3 büyükşehir kazanılınca Bukey Aydın'la dalga geçmişlerdi.

Buket Aydın'ın kahkahaları yeniden gündemde haberi
Buket Aydın Demirören Medya'dan kovuldu

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