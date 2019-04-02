Buket Aydın haber sunarken hiç gülmedi

31 Mart yerel seçim sürecinde Kanal D'deki programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet eden Buket Aydın, kahkahalarıyla CHP'lilerin hedefi haline gelmişti.
Kılıçdaroğlu programda, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya gibi şehirleri alacaklarını iddia etmiş, Buket Aydın da kahkaha patlatmıştı.
CHP'LİLER İSTİFA BEKLİYOR
Seçimden beklediği sonucu alan CHP'liler, Buket Aydın'ı istifaya çağırıyor.
Buket Aydın bu kez hiç gülmedi VİDEO
BU KEZ ÇOK CİDDİYDİ
Seçim sonrası dün haber büleni sunmak için Kanal D ekranına çıkan Buket Aydın'ın, program boyunca hiç gülmemesi dikkat çekti.