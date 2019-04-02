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Buket Aydın haber sunarken hiç gülmedi

Kemal Kılıçdaroğlu'na kahkaha atmasının ardından CHP'lilerin hedefi haline gelen Buket Aydın, dün akşam yayınlanan programda çok ciddiydi.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 10:22..
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Buket Aydın haber sunarken hiç gülmedi

31 Mart yerel seçim sürecinde Kanal D'deki programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet eden Buket Aydın, kahkahalarıyla CHP'lilerin hedefi haline gelmişti.

Kılıçdaroğlu programda, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya gibi şehirleri alacaklarını iddia etmiş, Buket Aydın da kahkaha patlatmıştı.

Buket Aydın haber sunarken hiç gülmedi

CHP'LİLER İSTİFA BEKLİYOR

Seçimden beklediği sonucu alan CHP'liler, Buket Aydın'ı istifaya çağırıyor.

Buket Aydın bu kez hiç gülmedi VİDEO

BU KEZ ÇOK CİDDİYDİ

Seçim sonrası dün haber büleni sunmak için Kanal D ekranına çıkan Buket Aydın'ın, program boyunca hiç gülmemesi dikkat çekti.

Buket Aydın haber sunarken hiç gülmedi

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