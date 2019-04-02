Buket Aydın haber sunarken hiç gülmedi

Galatasaray'da Diagne ve Mitroglou'nun ardından Muslera da sakatlandı. Faslı futbolcu Belhanda ise gıda zehirlenmesi yaşadı.

Erzurum’da yaralı olan ve uçamayan kartal hayvanseverlere sığındı.

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Adana'da 16 parça tarihi eser yakalandı

Adana'da düzenlenen operasyonda; bir araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen heykelcik, kandil ve yağdanlığın da aralarında bulunduğu 16 parça eser ele geçirildi.