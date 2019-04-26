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Buket Aydın stüdyoya girmeye çalışırken çıkarıldı

Haber sunucusu Buket Aydın'ın, Kanal D binasında stüdyoya kendi inisiyatifiyle girmeye çalışırken çıkarıldığı iddia edildi.

Haber Merkezi | 26.04.2019 - 22:49..
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Buket Aydın stüdyoya girmeye çalışırken çıkarıldı

Kanal D Haber’de Buket Aydın döneminin sonuna gelindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında attığı kahkahalarla hafızalara kazınan Buket Aydın bugün ekrana çıkarılmadı.

Aydın’ın görevine son verildiği ve yola Ahmet Hakan ile devam edileceği öğrenilirken Oda TV’den konuyla ilgili bir iddia geldi.

"BÜLTENİ BEN SUNACAĞIM" DEYİP STÜDYOYA GİRMEK İSTEDİ

Buna göre; Buket Aydın bülteni sunmak için stüdyoya girmek istedi, güvenlikler buna izin vermedi

Buket Aydın, "Bülteni ben sunacağım" diyerek stüdyoya girmeye çalıştı. Ancak kanal güvenliği kendisini zorla dışarı çıkardı.

Buket Aydın stüdyoya girmeye çalışırken çıkarıldı

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