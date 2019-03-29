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Buket Aydın uydurulan günü haber olarak sundu

Radyocu Zeki Kayahan'ın eğlence olsun diye uydurduğu bir günü haberleştiren Kanal D spikere Buket Aydın kendini savundu.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 12:31..
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Zeki Kayahan'ın radyo programında ortaya atılan Dünya Tembeller Günü’nü sosyal medyada görerek gerçek sanan Kanal D Ana Haber Sunucusu ve ekibi bu durumu haberini yaptı.

"HABER LAZIM OLURSA BURADAYIZ"

Kanal D Ana Haber’in görüntüleri Twitter adresinden paylaşan Zeki Kayahan ise “Zaman zaman Dünya Günü diye bir günü Matrax'ta belirleyip eğleniyoruz. Tt olunca konu artık herkesin oluyor. Dün uydurduğumuz Dünya Tembeller Günü'nü ciddiye alıp kutlayan Kanal D ve Buket Aydın'a teşekkürler. Haber lazım olursa buradayız, tembellik etmeyin araştırın ama." diye yazdı.

Buket Aydın uydurulan günü haber olarak sundu

BUKET AYDIN CEVAP VERDİ

Buket Aydın’ın, Kayahan’ın bu tweetine, “Ben onu sizinle ‘uydurma’ bir gün değil sonuçta böyle bir gün var anlamında paylaştım. Tarih konusuna gelirsek demek ki bizimkiler daha yeni fark etmişler tembeller gününe geç kutlanmak yakışır” diyerek yanıt vermesi dikkati çekti.

Buket Aydın uydurulan günü haber olarak sundu

"UYDURMA BİR GÜN MAALESEF"

Zeki Kayahan da Aydın’ın bu yanıtına, “Uydurma bir gün maalesef. Kolombiya özelinde bir gün. 28 Mart Dünya Tembeller günü diye bir gün yok. Olsa keşke… Sizin adınıza da sevineceğim” ifadeleriyle karşılık verdi.

Buket Aydın uydurulan günü haber olarak sundu

Buket Aydın uydurulan günü haber olarak sundu

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