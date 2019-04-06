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Buket Aydın ve Hıncal Uluç ağız dalaşına girdi

Haber spikeri Buket Aydın, CHP'nin ardından bu kez Hıncal Uluç'un eleştirilerine maruz kaldı. Uluç'un sözleri karşısında sinirlenen Aydın, "Geçmişini açıp, rencide etmek istemiyorum." dedi.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 11:11..
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Buket Aydın ve Hıncal Uluç ağız dalaşına girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerini dinlerken gülen ve sonrasında gündeme oturan spiker Buket Aydın, şimdi de Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan ile yaptığı program sonrası konuşuluyor.

Aslında konuşulan Turan'a sorduğu sorular ya da aldığı cevaplar değil, tam aksine yüzündeki makyaj.

Buket Aydın ve Hıncal Uluç ağız dalaşına girdi

"YAPAY YÜZLERE BAKAMIYORUM"

Bunu konuşan da kendi gibi meslektaşı olan Hıncal Uluç...

Köşe yazısında Buket Aydın'a yüklenen Hıncal Uluç“Bugüne dek hiç izlemedim. Sebebi soruları soranın Buket Aydın olması. Bir kusurum var. Ben yapay yüzlere bakamıyorum. Bu yüzden, kendileri olmaktan vazgeçip, botoks ve silikonla suratlarına duygusuz, ifadesiz maskeler takan hem de nasıl sevdiklerimle artık yüz yüze gelmemek için elimden geleni yapıyorum.

Buket Aydın ve Hıncal Uluç ağız dalaşına girdi

İşte o yapay surata bakmamak için hiç izlemediğim 40'ı bu defa kaydettim üstelik. Çünkü Arda vardı.” ifadelerini kullandı.

ÇİLEDEN ÇIKTI

Bu sözler Buket Aydın'ı adeta çileden çıkardı.

Sosyal medya üzerinden Uluç'a cevap veren Aydın, şunları söyledi:

Bana yazdığı şeyler umurumda değil, her zamanki gibi medyamızın cinsiyetçi ifadeleri... Bununla ilgili çok şey yazarım ama kendisi dedem yaşında olduğu için geçmişini açıp, onu çok rencide etmek istemem. Benim yüzümden hastalanır falan buna gerek yok. Erkek egemen medyada ‘kadın çalışan veya yönetici’ olmanın zorluklarını bilen tüm haberci arkadaşlara selam olsun..."

Buket Aydın ve Hıncal Uluç ağız dalaşına girdi

Buket Aydın ve Hıncal Uluç ağız dalaşına girdi

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