taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9335
Euro
6.6166
Altın
1286.12
Borsa
94783.14
Gram Altın
245.433

Buket Aydın'ın görevi bırakmaya niyeti yok

Kanal D'deki görevine son verilen Buket Aydın, koltuğunu bırakmamak için üst düzey isimlerle görüşmeler yaptı.

Haber Merkezi | 28.04.2019 - 09:43..
  1. Haberler
  2. Medya
Whatsapp ile paylaş
Buket Aydın'ın görevi bırakmaya niyeti yok

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk eden Buket Aydın, attığı kahkahalarla hafızalara kazındı.

O günden itibaren hep tartışılan isim olan Aydın, haftanın son gününde ekrana çıkarılmadı.

Kanal D Haber'i Buket Aydın'ın yerine Semiha Şahin sundu.

ANKARA'YA TELEFON...

Bültenin elinden alınması nedeniyle çılgına dönen Buket Aydın, Ankara'daki üst düzey isimlerle görüşmeler yaparak göreve döndü.

Bu iddiayı ortaya atan isim ise Demirören Grubu'nun eski Dijital Yayın Koordinatörü Serkut Bozkurt.

"PAZARTESİ EKRANDA"

Gazeteci Bozkurt, “Taze medya dedikodusu; Buket Aydın, Kanal D’ye geri dönebilmek için Ankara’dan birilerini araya koymuş. Duyduğuma göre, Pazartesi yine ekranda olacak.” diye tweet attı.

Buket Aydın'ın görevi bırakmaya niyeti yok

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gonca Vuslateri'nin havalimanı yorumuna tepkiler

Gonca Vuslateri'nin havalimanı yorumuna tepkiler

86
Fenerbahçe Stadı'na konfeti saçmak isterken yakalandı

Fenerbahçe Stadı'na konfeti saçmak isterken yakalandı

24
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Bodrum tatilinde

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Bodrum tatilinde

19
Ünal Karaman: Yanımda kimse rakibe saygısızlık yapamaz

Ünal Karaman: Yanımda kimse rakibe saygısızlık yapamaz

20
Murat Kurum: Yılda 300 bin konut dönüştürülecek

Murat Kurum: Yılda 300 bin konut dönüştürülecek

26
İspanya'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti

İspanya'da Barcelona şampiyonluğunu ilan etti

9
Canan Kaftancıoğlu'na Sakine Cansız tweet'i soruldu

Canan Kaftancıoğlu'na Sakine Cansız tweet'i soruldu

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir