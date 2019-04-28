Buket Aydın'ın görevi bırakmaya niyeti yok

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk eden Buket Aydın, attığı kahkahalarla hafızalara kazındı.

O günden itibaren hep tartışılan isim olan Aydın, haftanın son gününde ekrana çıkarılmadı.

Kanal D Haber'i Buket Aydın'ın yerine Semiha Şahin sundu.

ANKARA'YA TELEFON...

Bültenin elinden alınması nedeniyle çılgına dönen Buket Aydın, Ankara'daki üst düzey isimlerle görüşmeler yaparak göreve döndü.

Bu iddiayı ortaya atan isim ise Demirören Grubu'nun eski Dijital Yayın Koordinatörü Serkut Bozkurt.

"PAZARTESİ EKRANDA"

Gazeteci Bozkurt, “Taze medya dedikodusu; Buket Aydın, Kanal D’ye geri dönebilmek için Ankara’dan birilerini araya koymuş. Duyduğuma göre, Pazartesi yine ekranda olacak.” diye tweet attı.