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Kanal D Buket Aydın’ı işten çıkardı

Kanal D yönetiminin resmi açıklamayla yalanladığı gelişme gerçek oldu. Buket Aydın'ın Kanal D Haber Başkanlığı ve ana haber spikerliği görevlerine son verildi.

Haber Merkezi | 26.04.2019 - 19:04..
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Kanal D Buket Aydın’ı işten çıkardı

Geçtiğimiz günlerde Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın’ın işten çıkarıldığı haberleri sosyal medyaya düşmüş, daha sonra bu yalanlanmıştı.

Ancak bu akşam Kanal D Haber'i Buket Aydın yerine CNN Türk’ün haber sunucusu Semiha Şahin sundu.

Kanal D Buket Aydın’ı işten çıkardı

KILIÇDAROĞLU'NA GÜLMESİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul, Ankara, İzmir'i kazanacağız" sözlerine gülmesiyle akıllardaydı. CHP'liler ise 31 Mart akşamı bu 3 büyükşehir kazanılınca Buket Aydın'la dalga geçmişlerdi.

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