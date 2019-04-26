Kanal D Buket Aydın’ı işten çıkardı

Geçtiğimiz günlerde Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın’ın işten çıkarıldığı haberleri sosyal medyaya düşmüş, daha sonra bu yalanlanmıştı.
Ancak bu akşam Kanal D Haber'i Buket Aydın yerine CNN Türk’ün haber sunucusu Semiha Şahin sundu.
KILIÇDAROĞLU'NA GÜLMESİYLE GÜNDEM OLMUŞTU
Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul, Ankara, İzmir'i kazanacağız" sözlerine gülmesiyle akıllardaydı. CHP'liler ise 31 Mart akşamı bu 3 büyükşehir kazanılınca Buket Aydın'la dalga geçmişlerdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul iddiası güldürdü VİDEO