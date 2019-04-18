Buket Aydın'ın kahkahaları yeniden gündemde

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İki oğlunu öldüren katil babaya ceza yağdı

Üsküdar'da 21 ve 22 yaşlarındaki iki çocuğunu öldüren birini de yaralayan zanlı, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.