Buket Aydın'ın kahkahaları yeniden gündemde

31 Mart'ta sandık başına giden Türkiye, yerel yönetimlerde tercihini yaptı.
Seçimlerde, en büyük heyecan İstanbul'da yaşandı.
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış 17 günün sonunda noktalandı. CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı.
CHP'LİLER UNUTMADI
İmamoğlu'nun mazbatasını alması, akıllara yine Buket Aydın'ı getirdi.
Seçimlerden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk eden Buket Aydın, CHP Lideri'nin açıklamalarını kahkahayla karşılamıştı.
Ankara'da Mansur Yavaş'ın, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alması sonrasında Buket Aydın videoları yeniden dolaşıma girdi.