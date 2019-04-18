taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8223
Euro
6.5723
Altın
1276.155
Borsa
97030.33
Gram Altın
238.97

Buket Aydın'ın kahkahaları yeniden gündemde

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'yı ve İstanbul'u kazanacaklarını söylemesi üzerine kahkaha atan Buket Aydın, şu sıralar CHP'lilerin hedefinde...

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 14:58..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Buket Aydın'ın kahkahaları yeniden gündemde

31 Mart'ta sandık başına giden Türkiye, yerel yönetimlerde tercihini yaptı.

Seçimlerde, en büyük heyecan İstanbul'da yaşandı.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış 17 günün sonunda noktalandı. CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı.

CHP'LİLER UNUTMADI

İmamoğlu'nun mazbatasını alması, akıllara yine Buket Aydın'ı getirdi.

Seçimlerden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk eden Buket Aydın, CHP Lideri'nin açıklamalarını kahkahayla karşılamıştı.

Ankara'da Mansur Yavaş'ın, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alması sonrasında Buket Aydın videoları yeniden dolaşıma girdi.

Buket Aydın'ın kahkahaları VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

397
Buket Aydın'ın mazbata haberi

Buket Aydın'ın mazbata haberi

235
Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

820
Yunanistan'da Almanya'dan savaş tazminatı önergesine onay

Yunanistan'da Almanya'dan savaş tazminatı önergesine onay

91
Bülent Arınç'ın seçim değerlendirmesi

Bülent Arınç'ın seçim değerlendirmesi

269
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Rusya izlenimleri

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Rusya izlenimleri

70
Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi

Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir