Seçimlerden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha ile karşılık veren, Kanal D sunucusu Buket Aydın, CHP'lilerin hedefi haline gelmişti.

Buket Aydın'ın mazbata haberi VİDEO

"BEN GERÇEĞİ SÖYLÜYORUM SİZE"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimleri öncesinde sürecinde Kanal D’de Buket Aydın’ın konuğu olmuştu. Programda, CHP lideri; partisinin İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin’i kesinlikle kazanacağını belirterek, “Bütün bunları alacağız, ben gerçeği söylüyorum size.” demişti.

Çok tartışılan bu yayının ardından CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, dün mazbatasını alarak resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

BU KEZ CİDDİYDİ

Sunucu Aydın, bu kez gayet ciddi bir tavırla İmamoğlu'nun mazbatasını aldığını duyurdu.