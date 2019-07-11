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Buket Aydın'ın tatil fotoğrafları

Eşi Erce Baykal ile Bodrum'da tatil yapan Buket Aydın, basında yayınlanan mayolu fotoğraflarının sildirdi.

Haber Merkezi | 11.07.2019 - 13:19..
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Buket Aydın'ın tatil fotoğrafları

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Bodrum'da sahiller doldu taştı. Yaz tatilini Bodrum'da geçiren isimlerden biri de Kanal D spikeri Buket Aydın oldu.

Eşi Erce Baykal ile tatil yapan Aydın, Habertürk'ten Onur Aydın'ın objektifine takıldı. Bu yaz ilk kez mayolu bir şekilde görüntülenen Buket Aydın, fazla kilolarıyla dikkat çekti.

HABERTÜRK SİLDİ, EKŞİ'DEN PAYLAŞILDI

Haberden rahatsız olan Aydın, Habertürk'teki fotoğraflarını sildirdi. Ancak Ekşi Sözlük yazarları durumu fark etti ekran görüntülerini paylaştı.

Buket Aydın'ın tatil fotoğrafları

Buket Aydın'ın tatil fotoğrafları

,Buket Aydın'ın tatil fotoğrafları

EKŞİ'DE YAZILANLAR

Buket Aydın'ın tatil fotoğrafları

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