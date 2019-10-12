taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

Buket Aydın'la Fatih Altaylı arasında tartışma çıktı

Fatih Altaylı, Buket Aydın'ın Barış Pınarı Harekatı bölgesine giderken giydiği kıyafetleri eleştirdi. Aydın, Altaylı'nın Ferrasi'nden yüklendi.

Haber Merkezi | 12.10.2019 - 16:55..
  1. Haberler
  2. Medya
Whatsapp ile paylaş
Buket Aydın'la Fatih Altaylı arasında tartışma çıktı

Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın, Barış Pınarı Harekatı'nı haberleştirmek için Şanlıurfa Akçakale'ye gitti.

Aydın, burada çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşınca bir anda konu, Buket Aydın'ın kıyafeti ve makyajı oldu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Aydın'ın kıyafetlerini tiye alarak bir yazı yayınladı.

"AKLIMA NICOLE KIDMAN GELİYOR"

Altaylı, yazısında şunları söyledi; "Kanal D Ana Haber Spikeri ve “HABER DAİRESİ BAŞKANI” Sayın Buket Aydın Hanımefendi’nin Barış Pınarı Harekatı’nı izlemek için gittiği sınır bölgesinden verdiği pozlar çok tartışılıyor.

Ne yalan söyleyeyim, ben fotoğrafları çok beğendim. Tam Instagramlık. Hatta bir moda dergisine koyulabilecek kıvamda.

Buket Aydın'la Fatih Altaylı arasında tartışma çıktı

Hatta altına, 'Canvas kamuflaj pantolon: Dolce Gabbana 2000 dolar, siyah bot: Stella Mc Cartney 900 dolar, çelik yelek görünümlü üst: Louis Vuitton 4800 dolar. Yün ipek içlik: Loro Piana 2200 dolar, Rolex pembe altın Daytona saat: 34 bin dolar'” diye de yazılabilir. O kadar iyi. Tek sorun bu pozların gerçek savaş ortamında verilmiş olması.

Tabii kimi görüşlere göre, bu fotoğrafın değerini artırabilir. Peki orada böyle moda dergisinden çıkmış gibi dolaşmak doğru mu? Bana pek doğru gibi gelmiyor.

Buket Aydın'la Fatih Altaylı arasında tartışma çıktı

Böyle ortamlarda haberci olmayan Angelina Jolie’yi de gördük zaman zaman, toprağı bol olsun Lady Diana’yı da. Hiçbiri böyle bir gösteriş içinde değildi. Bu kadarı biraz görgüsüzlük, epey de saygısızlık içeriyor. Ama Türkiye’nin yeni haline de aslında uyuyor. Ve niyeyse ben bu Buket Aydın Hanımefendi’yi her gördüğümde aklıma Nicole Kidman’ın bir televizyon sunucusunu canlandırdığı 'Sonsuz İhtiras' filmi geliyor."

BUKET AYDIN, FERRARİ ÜZERİNDEN CEVAP VERDİ

Bu yazıya Buket Aydın'ın cevabı gecikmedi. Aydın, Altaylı'nın Ferrasi marka arabası olması üzerinden şöyle karşılık verdi: "Benim kılık kıyafetime laf atan Ferrari marka arabasıyla gündem olan bir 'gazeteci'. Hayatımda öyle bir arabaya binmedim. Alacak param da olmadı. Keşke sen de sınıra gitsen. Lüks spor arabanla git istersen, yeter ki git vallahi bir şey demeyeceğiz."

Buket Aydın'la Fatih Altaylı arasında tartışma çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

407
ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

100
Türkiye'yi Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

Türkiye'yi Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

99
Türk topçusunun atışları canlı yayında

Türk topçusunun atışları canlı yayında

55
Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik kara yoluna ulaştı

Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik kara yoluna ulaştı

51
ABD'nin YPG'ye verdiği Hummer'lar

ABD'nin YPG'ye verdiği Hummer'lar

341
Suriye Milli Ordusu Resulayn'da

Suriye Milli Ordusu Resulayn'da

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir