Park halindeki otomobilin, el freninin çekilmeden bırakılmasıyla çatıya uçtuğu üzerinde duruluyor.

ARAÇ PARK ETTİĞİ YERDE YOKTU, POLİS ÇAĞIRDI

Olay, Mağruf Mahallesi'ndeki tarihi Hisar Kalesi yakınlarında meydana geldi. Ali İhsan Oturak, namaz kılmak için geldiği Hisar Cami yanındaki rampaya 43 AE 874 plakalı otomobilini park etti. Camiden çıktığında ise otomobilini park ettiği yerde bulamadı. Oturak, otomobilinin çalındığı düşünerek, polisi aradı. Olay yerine gelen polis, otomobilin camiye yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir evin çatısına uçtuğunu belirledi.

Bulamadığı otomobili çatıdan çıktı

ARAÇ ÇATIYA UÇMUŞ

Kazanın, otomobilin el freninin çekillmeden bırakılması sonucu meydana geldiği değerlendirilirken, evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Otomobil, çekici ile çatıdan indirildi. Polis soruşturma başlattı.