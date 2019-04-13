taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76735
Euro
6.52865
Altın
1290.485
Borsa
95976.82
Gram Altın
239.354

Bulamadığı otomobili çatıdan çıktı

Kütahya'da, Ali İhsan Oturak, çalındığını zannettiği otomobilini bir evin çatısında buldu.

DHA | 13.04.2019 - 13:20..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Park halindeki otomobilin, el freninin çekilmeden bırakılmasıyla çatıya uçtuğu üzerinde duruluyor.

ARAÇ PARK ETTİĞİ YERDE YOKTU, POLİS ÇAĞIRDI

Olay, Mağruf Mahallesi'ndeki tarihi Hisar Kalesi yakınlarında meydana geldi. Ali İhsan Oturak, namaz kılmak için geldiği Hisar Cami yanındaki rampaya 43 AE 874 plakalı otomobilini park etti. Camiden çıktığında ise otomobilini park ettiği yerde bulamadı. Oturak, otomobilinin çalındığı düşünerek, polisi aradı. Olay yerine gelen polis, otomobilin camiye yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir evin çatısına uçtuğunu belirledi.

Bulamadığı otomobili çatıdan çıktı

Bulamadığı otomobili çatıdan çıktı

ARAÇ ÇATIYA UÇMUŞ

Kazanın, otomobilin el freninin çekillmeden bırakılması sonucu meydana geldiği değerlendirilirken, evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Otomobil, çekici ile çatıdan indirildi. Polis soruşturma başlattı.

Bulamadığı otomobili çatıdan çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu: Büyükçekmece iddiası ispatlanırsa istifa ederim

Soylu: Büyükçekmece iddiası ispatlanırsa istifa ederim

200
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne salvolar

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne salvolar

240
Sudan'da 2'nci darbe

Sudan'da 2'nci darbe

59
Azerbaycan, ham petrolü şifa kaynağı olarak kullanıyor

Azerbaycan, ham petrolü şifa kaynağı olarak kullanıyor

87
Beyaz Saray önünde bir kişi kendisini ateşe verdi

Beyaz Saray önünde bir kişi kendisini ateşe verdi

32
Nagehan Alçı'ya göre Ekrem İmamoğlu derbiye gitmemeli

Nagehan Alçı'ya göre Ekrem İmamoğlu derbiye gitmemeli

189
Beylikdüzü Belediyesi'nde devir teslim töreni

Beylikdüzü Belediyesi'nde devir teslim töreni

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir