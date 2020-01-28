Bulduğu 400 bin TL’yi sahibine teslim etti

Edirne’de dönerci dükkanı işleten Emrah Durmaz, yemek yedikten sonra ayrılan bir müşterisinin çantasını unuttuğunu fark edince durumu, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

400 BİN LİRALIK ÇANTA

Dükkana gelen polis ekipleri, çantada yaptıkları incelemede içerisinde 400 bin lira değerinde para ve altın bulunduğunu belirledi. Ardından çantanın sahibine ulaşan ekipler, Bulgaristan uyruklu çifte çantalarını yemek yedikleri dönercide unuttuklarını söyleyerek Edirne’ye gelmelerini istedi.

BOYNUNA SARILDI

Edirne’ye gelen Bulgaristan uyruklu çifte çantası, polis gözetiminde işletme sahibi Durmaz tarafından teslim edildi. Çantayı teslim edince Bulgaristan uyruklu çiftin boynuna sarıldığını söyleyen Durmaz, çiftin çok mutlu olduğunu da belirtti.