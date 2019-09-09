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Bülent Arınç: Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yoktur

Ahmet Türk'ün terörle ve şiddetle alakası olmadığını söyleyen Arınç, "Bu adam terör ve şiddetten uzak, ülkede barış olmasını isteyen bir insandır" dedi.

Haber Merkezi | 09.09.2019 - 16:38..
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Bülent Arınç: Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yoktur

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili tartışmalar, uzun bir süredir siyaset dünyasının gündeminde.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç da Habertürk canlı yayınında, kayyum atamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinde karara dair muhakkak sağlam gerekçelerin olduğunu belirten Bülent Arınç, buna karşın Ahmet Türk ile ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı.

"ÜLKEDE BARIŞ OLMASINI İSTEYEN BİR İNSANDIR"

Arınç, programda şu ifadeleri kullandı: "Ahmet Türk'ün terörle şiddetle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Kandil'le HDP'yle var mıdır? Vardır, mecburiyetten. Bu adam terör ve şiddetten uzak, ülkede barış olmasını isteyen bir insandır. Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Çünkü çözüm süreci içerisinde de kendisiyle irtibatımız oldu." ifadesini kullandı.

Bülent Arınç: Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yoktur VİDEO

Bülent Arınç: Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yoktur

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