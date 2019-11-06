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Bülent Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası

Iğdır'da konuşan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Arınç, Türkiye'yi AK Parti dışında hiçbir partinin idare edemeyeceğini dile getirdi.

DHA | 06.11.2019 - 17:07..
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"KHK faciadır" söylemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini alan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Iğdır'da konuştu.

AK Parti Iğdır Teşkilatı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Arınç, konuşmasına siyasi geçmişini anlatarak başladı, sözü partisinin hizmetlerine getirdi.

Bülent Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası

"BİZ TÜRKİYE'NİN PARTİSİYDİK"

Sıkıntılı günlerin atlatılacağını dile getiren Arınç, “Size AK Parti'nin temelindeki sırrı beraberlik, birlik, birbirimize olan muhabbetimiz, halka olan ilişkimizdir. Her seçimde 78 ilden milletvekili çıkarırdık. Oysa CHP'nin 35 ilde vekili olmazdı, CHP'yi arkamızdaki parti olduğu için söylüyorum. Kimisi belli bir bölgenin, kimisi sahillerin partisi. Bizim sahili, doğusu, güneydoğusu her yerden vekilimiz olurdu. Biz Türkiye'nin partisiydik. Bu beraberliğimiz devam edecek, bu sıkıntılı günlerimizi atlatacağız." dedi.

Bülent Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası

"BİRBİRİMİZE DÜŞERİZ, KUVVETİMİZ GİDER"

İktidar olarak Kürtleri hiçbir zaman düşman olarak görmediklerini siyasi tercihlerinin AK Parti olmasını istediklerini belirten Arınç, "Çünkü bu ülkeye en büyük hizmetleri biz yaptık. Kürtleri hiçbir zaman düşman görmedik. Türkiye'yi düşünün AK Parti Türkiye'nin sigortası. Bu sigortayı attırmamak lazım. Birbirimize düşeriz, parçalanırız, kuvvetimiz gider. Başka hangi parti Türkiye'yi idare edebilir?" diye konuştu.

Bülent Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası

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