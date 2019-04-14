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Bülent Arınç: CHP iki büyükşehirde önde görünüyor

AK Parti'nin 31 Mart'ta aldığı oyları değerlendiren Bülent Arınç, "Ankara ve İstanbul’un çok az oy farklarıyla kaybedilmiş olmasını başarı olarak göremeyiz" ifadelerini kullandı.

İHA | 14.04.2019 - 16:53..
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Bülent Arınç: CHP iki büyükşehirde önde görünüyor

Denizli’de düzenlenen kitap fuarına katılan TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç,  ‘Türkiye Siyasetindeki Anlar’ isimli bir konferans verdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM eski Başkanı Arınç, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini yorumladı.

Bülent Arınç: CHP iki büyükşehirde önde görünüyor

"TOTALDE OYU YĞZDE 44'LERDEN AŞAĞI DEĞİL"

Seçimde her partinin kendi açısından başarılı çıktığını aktaran Arınç, “31 Mart’ta topyekun bir mahalli idareler seçimine gittik. Büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlıklar. Bu başarı ile sonuçlandı. Milyonlarca insan sandık başına gitti, oyunu dilediği gibi kullandı. Çıkan sonuçlardan da her parti kendi bakış açısıyla başarılı çıkmış, biz de böyle görüyoruz. AK Parti’ye bakarsanız; şu kadar büyükşehir, şu kadar il belediyesi kazandı, binlerce belediye meclis üyesi çıkardı. Totalde ise oyu yüzde 44’lerden aşağı değil. Böylesine kıyasıya ittifaklar içerisinde geçen bir seçimde yüzde 45’e yakın bir oyla çıkmış olmak AK Parti açısında başarılıdır.

"İZMİR'İ ALACAĞINI ZATEN HERKES KABUL EDİYORDU"

Ama bu seçimlerde en çok konuşulan iki büyükşehir belediyesi olan Ankara ve İstanbul’un çok az oy farklarıyla kaybedilmiş olmasını başarı olarak göremeyiz. Ancak total baktığınız zaman Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da aynı şeyi söylüyor; ‘Geldiğimiz noktada bir başarısızlık söz konusu değildir’ diyor. CHP kendi açısından başarılı görülebilir, en azından iki büyükşehirde önde görünüyor, henüz İstanbul sonuçlanmış değil. İzmir’i alacağını zaten herkes kabul ediyordu. Bunun yanında da hiç umulmadık illerin belediyelerini aldı” diye konuştu.

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