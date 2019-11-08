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Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

KHK'lar konusunda yaptığı açıklamayla gündemden düşmeyen Bülent Arınç, kendisini sert bir dille eleştiren Nedim Şener'e canlı yayında cevap verdi.

Haber Merkezi | 08.11.2019 - 10:10..
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Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından FETÖ'ye karşı mücadele kapsamında OHAL ilan edildi ve devlet çıkarılan KHK'larla birçok kişiyi ihraç etti.

KHK'lar nedeniyle mağduriyetlerin oluştuğunu savunan Bülent Arınç, "KHK'lar faciadır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamayı "esefle" karşıladığını söyledi. Arınç ise Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarını düzeltti.

Habertürk canlı yayınına bağlanan Bülent Arınç, "KHK'lar faciadır dememeliydim" dedi.

Arınç, bu sözlerinin ardından gazeteci Nedim Şener ile sert bir tartışmaya girdi.

Şener, Bülent Arınç'ın evinde çalışan KHK'lının kimliğini ve benzin istasyonunda çalışan danıştay üyesinin kim olduğunu sorguladı.

"80 YAŞINDAKİ BİR GAZETECİ TAHLİYE EDİLİYOR..."

Bu sözlerin üzerine Bülent Arınç, "Nedim Şener hakkında zamanında olumlu düşüncelerim vardı, yanılmışım. Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Erdem Gül, Enis Berberoğlu hakkında olumlu konuştum. Bildiğim ve tanıdığım insanlara, gazetecilik mesleği adına sahip çıktım.

80 yaşına gelmiş bir kadın gazeteci, 3,5 sene hücrede kaldıktan sonra tahliye oluyor. Nedim Şener dövünüyor. Çıkmaması lazımdı, içeride çürümesi lazımdı diyor. İdam cezası olsa, yetmez bunu asın diyecek neredeyse." dedi.

Bülent Arınç canlı yayında Nedim Şener ile tartıştı VİDEO

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