Bülent Arınç'ın 23 Haziran yorumu

AK Parti'nin 31 Mart'ta aldığı yenilginin ardından konuşan Bülent Arınç, partide yapılan hataları sert bir dille ortaya koymuştu.

Cumhur İttifakı'na zarar verecek şekilde MHP'nin AK Parti'ye zarar verdiğini, Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti tarafından 2023'e hazırlandığını söyleyen Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atandı.

Beştepe'de koltuk sahibi olan Arınç, 23 Haziran seçimlerini oldukça yumuşak bir dille değerlendirdi.

"SEÇİMLE GELİNİR, SEÇİMLE GİDİLİR"

Bülent Arınç, şunları söyledi: "Yaptığımız nihayet bir seçimdir. Seçimde kazanmak da var kaybetmek de var. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanları değil rakipleridir. Bir defa değil iki defa seçim oldu. Birincisiyle daha az oy farkıyla AK Parti adayı kaybetmişti, şimdi çok daha büyük bir farkla oldu. Milletin takdir ettiğine bizim hayır dememiz mümkün değil. Bunu saygıyla karşılıyoruz. 25 yıl aralıksız yönettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, ilçe belediyelerini ayrı tutuyorum, bu sefer başka bir aday seçimi kazandı. Çok tabiidir, çok doğaldır. Bildiğiniz gibi yine 25 yıl sonra Ankara'da da başka bir aday seçimi kazanmış ve görevine başlamıştır. Demokratik usullerden birisidir; demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir. Bunu tabii karşılamak lazım".

31 MART SONRASI NE DEMİŞTİ

Arınç, 31 Mart seçimlerine ilişkin şunları söylemişti: "Sonucun belli olmadığı her gün, Ekrem İmamoğlu'nun üzerine koyuyoruz. 1 kat, 2 kat, 3 kat, 5 kat, 6 kat. Siz bugün seçim kaybetmiş olsanız veya kaybettirilmiş olsa bile şüphesiz, YSK'nın kararıyla olacak, 5 sene sonrasının Cumhurbaşkanı adayına hazır olun. Bir işi kokutmamak lazım. Bir seçimin sonucu en geç 2 gün içinde alınır. Ama araya, 'Şu da vardı, bu da vardı, şu da böyleydi' diyerek işin doğasını bozmamak lazım.

Ben Ankara'da, AK Parti'nin bütün seçim çalışmaların katıldım. Özhaseki'nin gösterdiği her işi yaptım. Bu benim borcum, ben AK Partiliyim.Ama Mansur Yavaş'ın kazanacağı o kadar belli ki. 2 sebepten belliydi.

Birincisi; adam, bundan önceki seçimi kazandığına ama Melih Gökçek'in hilesiyle kaybettirildiğine inanıyor. İşin kötüsü, Ankaralı da buna inanmış. O yüzden afişlerde ne yazıyor? 'Hak yerini bulacak, Mansur Yavaş kazanacak'. Ankaralı buna karar vermiş. Kimi aday gösterseniz, kazanacağı az çok belli gibi. Şahsi kanaatimi söylüyorum. İkincisi, bu adamın çek, senet işi varmış da birisine şöyle bir imza atmış da, o da şöyle yapmış, böyle yapmış. Hangi tarihte bu? 2009'da, 2010'da, 2011'de.

Sen yeni mi uyandın? Seçimden 1 hafta önce mi aklına geldi bu? Yapmayacaktınız bunu. Yapmayacaktınız. Bunlarla artık Türkiye'de hiçbir şey kaybedilmez. Kazanacağınız belli. Burada bizim yapacağımız şey, bu dedikoduyla, şu dedikoduyla değil. Özhaseki gibi bir adayımız var. Efsane bir belediye başkanımız var. Bakanlık yapmış bir insan, 'Ben Ankara'da bu seçimi kazanmak için her şeyimi ortaya koydum' diyor. Onun çevresinde kenetlenmemiz lazımdı.

Ekrem İmamoğlu'nun bile hak kazanmadığı büyük bir popülariteyi, biz kendi ellerimizle ona vermiş olduk."

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