Bülent Arınç'tan AK Parti'ye destek çalışması

Yerel seçime iki gün kala TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, vites artırdı. Seçim propaganda döneminde ülkeyi doğusundan batısına karış karış gezen Arınç, “Aktifi siyaseti bıraktım” açıklamasına rağmen birçok aktif siyasetçiden daha fazla seçim çalışması ve miting gerçekleştirdi. Bilhassa ülkenin doğusunda gerçekleştirdiği birebir teması içeren çalışmalar, kafalarda “Arınç aktif siyasete dönüyor mu?” sorusunu uyandırdı.

BATI’DAN DOĞU’YA ARINÇ’IN ROTASI

Memleketi Manisa’da başlamış olduğu seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı’nın MHP’li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ile uyumlu bir çalışma geçekleştiren Arınç, kasıtlı olarak Manisa’da Cumhur İttifakı’nı hedef alan ve yaralamaya çalışan basın organları ve siyasilere prim vermedi.

Ardından eski seçim bölgelerinden Bursa’da ve Balıkesir’de sahaya inen Arınç, hem bölge halkıyla hem de bölgenin mülki idari amirleriyle bir araya gelerek seçim çalışmalarının tabandan tavana yayılması konusunda birleştirici bir rol üstlendi.

Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP’nin her zamanki alışkanlığıyla Türkiye’nin doğusunda halkın iradesi üzerine koymaya çalıştığı tahakkümü yıkmak adına Genel Merkez göreviyle ülkenin doğusuna giden Bülent Arınç sırasıyla Mardin’de merkez, Nusaybin ve Artuklu ilçelerinde Şanlıurfa’da ise merkez, Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde geniş katılımlı mitingler düzenledi.

ARINÇ’IN ÜSLUP FARKI

Gittiği yerlerde seçim çalışmaları kapsamında rutin ziyaretlerinin yanı sıra Arınç’ın kanaat önderleriyle buluşması, halkın içine karışarak kendisine gelen her sorun ve talebi not etmesi bölge halkı tarafından takdirle karşılandı. Kendisini karşılayan coşkulu kalabalık sebebiyle zaman zaman yürümekte bile zorlanan Arınç son iki günde günde üçer miting düzenledi.

Arınç, Viranşehir mitinginde gerçekleştirdiği konuşmada siyasi gündemi bir süredir meşgul eden yeni parti iddialarına ilişkin sert açıklamalar yaptı. “Madem ki bizi bu noktaya getiren, 17 yıldan beri tek başımıza iktidar yapan, muhalefet diye bir şey bırakmayan bu gücün hakkını vermemiz lazım. 17 senedir seçimle bu hükümeti ve Cumhurbaşkanını yıkamayacaklarını görenler, başka dümenlerin içine girdiler. Bunun bir ucu dışarıda iken diğer ucu içeridedir ve biz bunları fark ediyoruz, sizler de fark ediyorsunuz. Kurt ile kuzunun bir araya gelmeyeceğini herkes az çok bilir ama öyle garip ittifaklar duyuyoruz ki o kadar ihanet sayabileceğimiz karşı duruşlar görüyoruz ki 'yarabbi bizi bununla imtihan etme' diyoruz. Normal hayatta birbirlerine selam bile vermeyecek insanlar sırf 'Tayyip beyi devirelim, AK Parti hükümetinin gücünü al aşağı edelim' diye bir araya geldiler. Allah onlara fırsat vermeyecek.” dedi.

Mitinglerde gerçekleştirdiği konuşmalarında önümüzdeki seçimlerin önemine de değinen Arınç “Bu konuda bazı odaklar parti içerisinde aramızda ikilik çıkarmaya çalıştılar. Ama açık söyleyeyim. Bu seçimler, bundan önceki seçimlere göre daha önemli hale gelmiştir. Bir tarafta Belediye Başkanı ama bir tarafta da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geleceği, bir tarafta Türkiye'nin Suriye'nin biraz yukarıda Ermenistan'ın aşağıda Kıbrıs'ı ile pek çok meselesi var. Avrupa Birliği ile meselelerimiz var. Mesele geliyor, Türkiye'de güçlü bir Cumhurbaşkanlığı'nın olmasına dayanıyor. Bu seçimlerdeki bir başarısızlık bunların sorgulanmasına yol açar, bizi zaafa uğratır diye endişe ediyorum. Bu yüzden kendime görev bildim, durumdan vazife çıkardım ve çalışmalara katıldım. Dimdik ayaktayız ama yedi düvel Türkiye'ye karşı birleşmiştir." dedi.