Bülent Ecevit-Rahşan Ecevit aşkı

Bülent Ecevit ile Rahşan Ecevit'in yolları Robert Koleji'nde kesişir.

Tarihler 22 Ağustos 1946'yı gösterirken ikili Çocuk Esirgeme Kurumu salonunda sade bir törenle dünya evine girer.

LONDRA DÖNEMİ

Türkiye'deki eğitimin ardından Londra Üniversitesi'ne kayıt olan Bülent Ecevit, Londra Basın Ataşeliği'nde göreve başlar. İngiltere'de ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren çift, o dönemde vakitlerinin büyük bölümünü sanat etkinliklerine ayırır. Hiçbir zaman ayrılmayan çift, ekonomik krizi de birlikte atlatır. Bu sıkıntılı günlerde Bülent Ecevit sigara ve alkole başlar.

Çiftin hikayesi, Türkiye'ye dönüş kararı almalarıyla adeta yeniden başları.

Bülent Ecevit, Türkiye'de siyasetin en önemli aktörleri arasında girse de Rahşan Ecevit'e her zaman vakit ayırdı.

En önemli kararları alırken Bülent Ecevit her zaman Rahşan Ecevit'in fikirlerini anlattı.

Onların dillere destan bir aşkı vardı.

Birlikteyken, objektiflere hep el ele pozlar verdiler.

Bülent Ecevit seçim dönemlerinde şehir şehir gezerken, Rahşan Ecevit onu hiç yalnız bırakmadı.

Birlikte yoruldular, kimi zaman otobüste kimi zaman uçakta birlikte uyuyakaldılar.

Çift, yıllar önce birbirlerine olan aşkı da şöyle anlatımıştı:

BİZİM ÖZELLİĞİMİZ...

BÜLENT ECEVİT: Her çiftin kendi yapısına göre, kendi iç tutumuna göre, ilişki tutumuna göre değişik olur. Yani böyle tekdüze bir şey değil. Bizim özelliğimiz, belki çok erken yaşta evlendik birbirimizle. Sıkıntıları birlikte çektik. Ama bu şekilde duygusal bağlılığımız da giderek artmış oldu.





BİR DEFA SEVDİN Mİ BİTMİYOR

RAHŞAN ECEVİT: Hayatı ilk birlikte gördük. İlk defa ve hayatla mücadeleyi birlikte başlatmış olduk. Bir defa sevdin mi, iyi sevmişsen, o da devam ettiği için sevmiştir ve devam ediyor. Bitmiyor yani.





HEP SEVGİ DEDİK

BÜLENT ECEVİT: Geçen genç öğrenciler geldi. Çok ilginç söyleşimiz oldu. Kendileriyle bu konuyu da tartıştık. Ve sonuca vardık ki, birçok batı ülkesinde aslında sevgi ve aşk ayrımı yok. Sevgi var. Biz de zaten ilk sözcüğünü kullanmadık di mi? Hep sevgi dedik.

RAHŞAN ECEVİT: Aşkta farklı bir şey var, sevgide farklı bir şey. Bence aşk: İki cins arasında oluşan bir şey. Ama sevgi genel bir tabir herhalde. O bakımdan ikimizin arasındaki herhalde aşktı ve o da hiç bitmedi. Ama neden bitmedi, onu bilmiyorum. Zamanla o iki insan birbirini daha çok tanıyor ve birlikte hayatı göğüslüyorlar. Bunlar onları birbirine daha çok yaklaştırıyor ve aşk büyüyor.





YEMEĞE GÖTÜRDÜM, FASULYE PİLAV YEDİK

BÜLENT ECEVİT: Çok utangaç bir insandım. Ona rağmen büyük bir cesaret geldi Rahşan'a talip olma konusunda. Birlikte ilk defa dışarı çıktık. Kendisini çok mütevazı bir yemeğe götürdüm. Dolmabahçe'ye Taksim'den inerken sol kolda Rusların Türkiye'de kurmuş olduğu mütevazı ama çok güzel bir lokanta vardı. Oraya götürdüm. Fasulye pilav yedik.





EVLİLİK TEKLİFİNİ NASIL ETTİ

Orada aklıma koydum: Buradan çıkıp Dolmabahçe'ye inerken teklifimi yapacağım. Nedense orayı seçmişim. Söyledim tabi. "Dünyada en çok sevdiğim sensin. Benimle evlenir misin?" dedim. Tabii Rahşan çok şaşırdı. Ne diyeceğini bilemedi. Ama ret de etmedi. Nişan l945 yılında Aral ailesinin evinde yapıldı. Bir yıl sonra 22 Ağustos l946'da nikâh kıyıldı.