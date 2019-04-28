Bülent Ersoy 2 milyonluk yüzüğü için pişman

Mücevherlere olan düşkünlüğüyle tanınan Bülent Ersoy, parmağındaki pırlanta yüzüğün hikâyesini ve pişmanlığını anlattı.

Ersoy, 2 milyon TL değerindeki yüzüğünün hayatındaki en büyük hatalardan biri olduğunu muhabirlere açıkladı.

HAYATIMIN EN BÜYÜK HATALARINDAN BİRİ

Bülent Ersoy, “1980’de Gümüşsuyu’ndaki Alman Konsolosluğu’nun yeri satılıyordu. O zamanın parasıyla 80 bin TL istediler. Tam alacağım sırada ünlü kuyumcu Sait Koç parmağımdaki bu yüzüğü getirdi. Taşlarına vuruldum! Parayı yüzüğe verdim, o mülkü almadım. Hayatımın en büyük hatalarından biri oldu. Her taktığımda da bunu hatırlıyorum." dedi.