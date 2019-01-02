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Bülent Ersoy: Banyo ve tuvalette altın kaplama var

Giyim kuşamı ve pahalı takılarıyla dikkat çeken Bülent Ersoy, konser öncesi kulisinde konuştu.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 12:15..
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Yeni yıla Gaziantep'te yer alan bir mekanda kendisine özel olarak hazırlanmış tahtıyla birlikte giren Diva Bülent Ersoy sahneye çıkmadan önce yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Bülent Ersoy: Banyo ve tuvalette altın kaplama var

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ersoy, Suadiye’de oturduğu apartman dairesiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gürültüye tahammül edemediğini ve yalnız başına yaşadığını söyleyen Bülent Ersoy, aynı zamanda güvenliğine ne kadar önem verdiğini göstermek adına evinin bir kasa gibi korunduğunu ve kapısında şifre olduğunu söyledi.

"TUVALET VE BANYO MUSLUKLARI ALTIN KAPLAMA"

Kendisine yöneltilen ‘Evinizde pek çok eşyanın altın olduğu söyleniyor siz bu konuda ne demek istersiniz?’ şeklindeki soruyu yanıtsız bırakmayan Bülent Ersoy “Eh yalan sayılmaz belki her şey olmasa da bazı yerler altın kaplama, özellikle evimdeki tuvalet ve banyo musluklarının altın kaplama olduğunu söyleyebilirim, ancak taş falan yok değerli taşları sadece takı olarak kullanmayı seviyorum” açıklamasında bulundu.

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