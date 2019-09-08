Bülent Ersoy bekarlıktan şikayetçi

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Bursa'da sahneye çıktı.

Bursalı hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı, seslendirdiği şarkılarla birlikte sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

MEKANI DOLDURAN HAYRANLARIYLA BİRLİKTE SÖYLEDİ

Eski ve yeni şarkılarını, mekanı dolduran seyircileriyle birlikte söyleyen Bülent Ersoy, sahneden inerek dinleyicilerle buluştu.

"GAZINIZI ALIRIM"

Sahneye çıkan ünlü sanatçı, ilk şarkısından sonra aldığı büyük alkış sonucunda mutluluğunu gizleyemedi. Ersoy, "Aslanlarım kurban olsun ablanız size. Duydum kudurmuşsunuz ben yokken, ben şimdi sizin gazınızı alırım.” dedi.

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"DUL KALDIM"

Ersoy, şarkı arasında dinleyicilerine şöyle seslendi:

“Hayatım ben gece 1’den sonra konsomasyona çıkıyorum. Türk musikisi okuduğum için bana hep 40 yaşının üzerindekiler denk geliyor. Gençler de beni istemiyorlar yani dul kaldım.”