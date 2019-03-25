Bülent Ersoy, Ömür Gedik'i kaz tüyü giymekle suçladı

Şarkıcı ve gazeteci Ömür Gedik, kızı Tayga Gedik'i Gaziantep'e gelin verdi.

Ünlülerin akın ettiği düğünde en çok konuşulan konu ise hayvan hakları savunucusu Gedik'in bordo renkli tüylü elbisesi oldu.





DİVA'NIN KÜRKÜNE ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Bülent Ersoy'u “Çok ayıp ediyorlar. O videoları görerek, çekilen acıları bilerek, hala vicdanları nasıl sızlamıyor anlamıyorum. Bunlar topluma örnek olması gereken insanlar. Bunlar böyle yaparsa sokaktaki insanlar ne yapsın. Çok ayıplıyorum kendilerini. Kınıyorum, ayıplıyorum. Eğer reankarnasyon diye bir şey varsa umarım bir sonraki hayatlarında tilki veya tavşan olarak dünyaya gelsinler ve o acıların aynısını çeksinler.” sözleriyle kınayan Ömür Gedik'in düğünde kaz tüyü elbise giydiği iddia edildi.

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"BENİM ADIM DA BÜLENT'SE BU KAZ TÜYÜ"

Bu iddiayı da ortaya Bülent Ersoy attı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diva, "Benim adım da Bülent Ersoy'sa bu kaz tüyü" dedi.

"İFTİRACI BÜLENT ERSOY"

Ersoy'un bu açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Gedik, "İftiracı Bülent Ersoy'a ve Gülşah Saraçoğlu'na cevabımdır. Modacı Ebru Karabayır'ın cevabını birazdan paylaşıyorum. Kendi ayıp ve günahlarını iftira atarak örtmeye çalışanlara kapak olsun." dedi.