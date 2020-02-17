Bülent Ersoy: Sevgililer Günü'nde yorgana sarıldım

Uzun süredir hayatında kimse olmayan dev sanatçı Diva Bülent Ersoy, İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı.

HAYRANI ÖPMEK İSTEDİ

Ersoy, şarkılarını seslendirirken bir hayranı, “Bülent Hanım sizi öpmek istiyorum” deyince, Diva da yanına çağırdı.

"YAKIŞIKLI ÇOCUKMUŞ"

Espriler yapan şarkıcı, “Yakışıklı da çocukmuş, öp bari” dedikten sonra, “2020’ye yalnız girdim. 14 Şubat’ı da yastığa ve yorgana sarılarak geçirdim. Rabbime binlerce kez şükürler olsun ki; gerçek sevgiyi sizlerde buluyorum. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

Yaklaşık üç saat performans sergileyen Ersoy, konser sonunda seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.