Bülent Ersoy'dan Vedat Milor'a davet

Diva Bülent Ersoy, yeni yılı Sapanaca'daki bir otelde sahnesinde karşıladı. Ünlü sanatçının yılbaşı konseri, günler öncesinden kulis istekleriyle gündem oldu.

OTELE YEMEK LİSTESİ YOLLADI

Ersoy’un akşam yemeği için otel yönetiminden İspanya-Marbella’dan her biri 10 kilo ağırlığında 10 adet ıstakoz ve pavurya, Rusya’dan siyah beluga havyarı istediği ve ayrıca yemekleri yapması için Fransa’dan Michelin yıldızlı ünlü bir şef getirtilmesi talebinde bulunduğu öne sürüldü.

"EN İYİ GURME BENİM"

Vedat Milor, basına yansıyan bu haberleri Twitter’da tiye aldı. Ünlü gurme, “Gördüğüm kadarıyla tek eksik bu yemekleri değerlendirecek bir eleştirmen” şeklinde bir tweet attı. Bülent Ersoy’a, yılbaşı konserinde Milor’un mesajı soruldu. Kahkaha atarak “En iyi gurme benim, hayatım” diyen sanatçı, Milor’u yemeğe davet etti: “Milor Bey gelsin beraber yemek yiyelim. Hesabı da ben ödeyeceğim.”