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Bülent Şakrak: Kendimi Ceyda'ya teslim ettim

Başarılı oyuncu Bülent Şakrak, beceremediği konularda kendini eşi Ceyda Düvenci'ye teslim ettiğini söyledi.

Haber Merkezi | 05.02.2020 - 07:25..
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Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, bir programa konuk oldu. Şakrak, samimi açıklamalarda buluştu.

"DAHA KONFORLUYUM"

Zamanında yokluk gördüğünü söyleyen ve şu an yapabildiklerini o zamanlar yapamadığını söyleyen Şakrak, "Oldum diyemem ama sakinledim ve şu anda yapamadığım seyleri yapabilir haldeyim. Daha konforlu bir hayatım var diyebilirim." dedi.

"PARA BİRİKTİREMEM"

Bülent Şakrak beceremediği işlerde kendini teslim etmeyi başardığını ve bunlardan birinin de para biriktirmek olduğunu söyledi. Ceyda Düvenci ile mutlu bir evlilikleri olan Şakrak, evde maddi konularla eşinin ilgilendiğini itiraf etti.

Bülent Şakrak, matematiksel konularla Ceyda Düvenci'nin ilgilendiğini söylerken aşklarını da bir kez daha gözler önüne serdi.

Bülent Şakrak: Kendimi Ceyda'ya teslim ettim

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