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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Müslümanlara iftar verdi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Ramazan ayı nedeniyle ülkede yaşayan Müslüman cemaatin önde gelen temsilcileri ile iftar yemeğinde buluştu.

DHA | 09.05.2019 - 06:46..
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Ramazan ayı dolayısıyla ülkede yaşayan Müslümanların dinine ve kültürüne saygı ifadesi olarak iftar yemeğine ev sahipliği yaptı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Müslümanlara iftar verdi

MÜSLÜMANLARA İFTAR

Radev'in düzenlediği iftara, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un aralarında bulunduğu büyükelçiler, başmüftülük başta olmak üzere, ülkedeki dini liderler, bölge müftüleri, diplomat, kültür, siyaset, bilim ve Türk basın çevrelerinin önde gelen isimleri katıldı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Müslümanlara iftar verdi

Cumhurbaşkanı Radev, "Devlet idareleri ve dini kurum liderlerinin rolü, geleneklerimize aykırı yabancı, dış dini akımlara meydan vermemek, asırlarca kurulan mutabakat ve birlik modelini tehdit eden dış baskılara izin vermemek olmalı. İftar yemeği affın ve hoşgörünün sembolü olup, son günlerde Papa Fraciscus'un Bulgaristan ziyaretinde yaptığı bir dizi etkinliğe de bağdaşıyor. Farklı dinlere mensup insanlarıyla Bulgaristan sağlam bir hoşgörü kültürü kurduğunu bütün dünyaya gösterdi" dedi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Müslümanlara iftar verdi

"İFTAR İNSANLARI BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRIYOR"

Radev, barış ve dostlukla gelen herkese kapılarının açık olduğunu vurgulayarak, farklılıkların değil, bölücü fikirlerin problem teşkil ettiğini belirtti. Gençlerle daima yakın temas içinde olduğunun altını çizen Radev, ön yargı duvarlarının ancak gençlerin güvenli duruşu sayesinde aşılabileceğini dile getirdi ve İmam Hatip Liseleri öğrencileriyle görüşmelerinde, bu gençlerin bilgileri ve azminden çok etkilendiğini söyledi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Müslümanlara iftar verdi

Radev, "İftar insanları birbirine yakınlaştırıyor. Hangi dine mensup oldukları önemli olmaksızın, iftar farklı olanlara da kucak açıyor. Nefreti, kini, hasetliği, intikam duygularını sevgi, aşk ve anlayışla değiştirirsek, daha güçlü ve daha mutlu olacağız. Bütün dinler kendi kitaplarında yazılanları yeniden gözden geçirirse, dinler arasındaki sorunların büyük kısmı ortadan kalkacak" diye konuştu.

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