Bulgaristan göçmenler için AB’den para istiyor

Suriye'deki gelişmelerden sonra, Türkiye Avrupa'ya açılan sınır kapılarını göçmenlere açtı.

Binlerce göçmenin sınır kapılarına dayanmasıyla, başta Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleri teyakkuza geçti.

Göçmenleri kabul etmeyeceklerini söyleyen Yunanistan'a ilk destek AB'den geldi.

AB kurumlarının başkanları, Yunanistan'a destek ziyareti düzenleyerek maddi destek sözü verdi.

Bunun üzerine Bulgaristan da AB'den mali yardım talebinde bulundu.

BULGARİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI

AB İçişleri Bakanları toplantısı öncesi dün basına açıklamalarda bulunan Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Türkiye’nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından geniş önlemler alan Sofya yönetiminin, bu krize daha hazırlıklı olması için AB’den ek mali kaynaklar talep edeceğini bildirdi.

Marinov kaç para talep edileceğini belirtmezken, AB’nin teklif etmiş olduğu FRONTEX olarak bilinen Avrupa Sınır ve Sahil Güvenli Ajansı güçlerinden takviye sınır güçlerine gerek olmadığını duyurdu.

"KRİZE HAZIR OLMALIYIZ"

Bakan Marinov, “Yunanistan- Türkiye sınırındaki gibi bir kriz burada olmasa da, durumun burada da patlak vermesini ihtimal dışı bırakmıyoruz. Her an burada da böyle kriz çıkabilir ve biz buna hazır olmalıyız” dedi.

Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’nin kesiştiği noktada Bulgar sınırının 30 kilometre olduğunu vurgulayan Mladen Marinov, sınırın bu kesiminde de düzensiz göçmen baskısı yaşanabileceğini vurguladı.

“FRONTEX İSTEMİYORUZ, KAYNAK İSTİYORUZ”

Kendi topraklarına tek bir göçmeni bile almayacağını beyan eden Bulgaristan'ın İçişleri Bakanı “Sınıra FRONEX ekiplerinden ek destek gerekmiyor, fakat sınıra polis takviyeleri ve onların görev masraflarını karşılamak üzere AB’den maddi destek isteyeceğiz” dedi.

Marinov, Türk- Bulgar sınırında son günlerde yasadışı göçmen baskısı olmadığını belirtti ve gereken bütün önlemlerin alındığını söyledi.

AB’DEN YUNANİSTAN’A 700 MİLYON EURO, BULGARİSTAN’A ÖVGÜ

Komisyonun, Yunanistan’a 700 milyon euro para desteği gündemdeyken, Bulgaristan’ı sadece diplomatik çözüm çabalarından dolayı ve sınırı iyi koruduğundan dolayı övgü dolu sözlerle ‘ödüllendirmesi’ ülkedeki gözlemcilerin eleştirilerine neden oldu.