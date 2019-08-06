Bulgaristan polisi, darbettiği göçmeni Türkiye'ye gönderdi

Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı Avcılar köyünde, 55. Mekanize Piyade Tugayı 5.Hudut Tabur Komutanlığı denetimleri sırasında darbedilen bir göçmen yakalandı.
BULGARİSTAN'DA YAKALANIP, TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ
Göçmen ifadesinde; 5 ay kadar önce yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını, yasa dışı yollardan Bulgaristan sınırını geçtiğini, Bulgaristan polisine yakalandığını, değerli eşyalarının alınıp darbedildikten sonra Türkiye'ye geri gönderildiğini beyan etti.
Kaçak göçmen, Pehlivanköy G.G.M.'ye teslim edildi.