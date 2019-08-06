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Bulgaristan polisi, darbettiği göçmeni Türkiye'ye gönderdi

Bulgaristan tarafından darbedilen bir göçmen, zorla Türkiye'ye gönderildi.

İHA | 06.08.2019 - 09:12..
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Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı Avcılar köyünde, 55. Mekanize Piyade Tugayı 5.Hudut Tabur Komutanlığı denetimleri sırasında darbedilen bir göçmen yakalandı.

BULGARİSTAN'DA YAKALANIP, TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Göçmen ifadesinde; 5 ay kadar önce yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını, yasa dışı yollardan Bulgaristan sınırını geçtiğini, Bulgaristan polisine yakalandığını, değerli eşyalarının alınıp darbedildikten sonra Türkiye'ye geri gönderildiğini beyan etti.

Kaçak göçmen, Pehlivanköy G.G.M.'ye teslim edildi.

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