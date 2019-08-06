Bulgaristan polisi, darbettiği göçmeni Türkiye'ye gönderdi

1 Yeni askerlik sisteminde elde edilen haklar İlk 6 aylık zorunlu süreden sonra kalan er ve erbaşlara en düşün 2 bin 146 lira maaş ödemesi yapılacak.

2 Hiroşima saldırısında ölen kurbanlar anıldı Japonya’nın Hiroşima şehrinde ölen kurbanlar için saldırının 74. yıl dönümünde tören düzenlendi.

3 Ankara Anlaşması 31 Ekim'den sonra bitebilir CSS Legal, İngiliz İçişleri Bakanlığı'nın Türk vatandaşlarına özel İngiltere-Ankara Anlaşması İş Kurma Vizesi'nin, 31 Ekim'den sonra sona erebileceğini açıkladı.

4 FSM Köprüsü'nde makas atan motosikletli maganda Köprü'de seyreden motosikletli, defalarca makas atarak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

5 İstanbul'da motosikletli sürücü ölümden kıl payı kurtuldu Dolapdere’de sokağa giriş yapmak için aniden direksiyonu sağa kıran taksici, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Kaza anı kameralara yansıdı.

6 Tokat'ta sulama kanalına düşen aracın sürücüsü yaralandı A.K. kontrolündeki otomobil, kavşakta kontrolden çıktı ve kanala uçtu. Yaralı sürücü ise hastaneye kaldırıldı.