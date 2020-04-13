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Bulgaristan'da aynı tas ve kaşıktan su içildi

Paskalya öncesi kilise ibadetlerine izin verilen ülkede, ayine giden yüzlerce kişi, koronavirüs salgına rağmen papazların ikram ettiği “kutsanmış” suyu korkusuzca içmekten geri kalmadı.

DHA |
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Bulgaristan'da aynı tas ve kaşıktan su içildi

Bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle Hristiyanlar için en önemli bayram olan Paskalya, pek çok ülkede evlerde veya yoğunlaştırılmış önlemler altında kutlanıyor.

Bulgaristan'da ise Başbakan Boyko Borisov, Ortodoks Kilise yönetimiyle görüşmesinin ardından kiliselerin açık kalmasına izin verdi.

Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

AYNI TAS VE KAŞIKTAN KUTSANMIŞ SU İÇİLDİ

Paskalya kutlamaları çerçevesinde kiliseye ayine giden yüzlerce kişiye papazlar tarafından Hristiyanlığın inancına göre, gümüş kaptan “kutsanmış” su verildi.

Bulgaristan'da yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti İZLE

TEPKİLER YÜKSELDİ

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kilisedeki ayinde aynı tas ve aynı kaşıktan yüzlerce kişi "kutsanmış su" içmesi ülkede tepkilere neden oldu. Olayın duyulmasının ardından sağlık çalışanları, Bulgaristan'da salgının yüksek hızda yayılacağını ifade etti.

TEPKİ SONRASI BORİSOV'DAN GERİ ADIM

Olayın yaşanmasının ardından tepki alan Bulgaristan Başbakanı Borisov, “Paskalya duanızı evinizde, bahçenizde yapın, kiliseye gitmeyin.” çağrısında bulundu.

Bulgaristan'da aynı tas ve kaşıktan su içildi

CAMİLER, KİLİSELER, SİNAGOGLAR KAPATILDI

Ülkede bütün camiler, katolik kiliseler ve Sinagoglar kapılarını toplu dualar için kapatırken, Ortodoksların Milli Kriz Merkezi çağrılarına uymaması Paskalya günlerinde koronavirüs salgının yayılma endişelerini arttırdı.

ÇİÇEK PAZARLARI DA GİTTİ

Ülkede halka açık pazarlara kontrollü ve tek yönlü giriş sistemi uygulandı. “Çiçek ve Söğüt Bayramı” olarak bilinen bu pazar gününde ise bütün çiçek pazarları kapatıldı.

Bulgaristan'da aynı tas ve kaşıktan su içildi

BAŞBAKAN YARDIMCISINA DIŞARIDA OTURMA CEZASI

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov ve bakanlık yetkilierinin bankta oturduğununun görüntülenmesinin ardından Karakaçanov'a paza cezası kesildi.

GENİŞ ÖNLEMLERİN ALINDIĞI DİĞER YERLER İSE ROMAN MAHALLELERİ OLDU

Sofya’da “Fakulteta”, “Zapaden Park”, "Filibe" ve “Stolipinovo” gibi Roman mahallelerindeki bütün giriş-çıkış noktalarına polis ve jandarma ekipleri yerleştirildi. Kimlik kartı olmayanların çıkışına izin verilmezken, mahallelerden çıkan bütün Roman vatandaşları alınan tedbirlere tepki gösterdi.

Bulgaristan'da aynı tas ve kaşıktan su içildi

Bulgaristan'da aynı tas ve kaşıktan su içildi

Bulgaristan'da aynı tas ve kaşıktan su içildi

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