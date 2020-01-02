Bulgaristan'da doğalgaza yüzde 5 indirim

Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, ülkesinin doğalgaz ihtiyacının TürkAkım boru hattından sağlanmaya başladığını açıkladı.

Petkova, 1 Ocak’tan itibaren Rusya’dan alınan doğalgazın giriş noktasının Romanya yerine Türkiye olarak değiştirildiğini duyurdu.

Petkova, “1 Ocak’tan itibaren Rusya’dan Bulgaristan’a gelen doğalgazın giriş noktası değişiyor. Romanya’daki ‘Nergu-Vode’ pompa istasyonu yerini Türkiye’deki ‘Stranca-2’ istasyonu olacak. Böylece Bulgaristan tüm doğalgaz ihtiyacını bundan böyle TürkAkım boru hattı üzerinden sağlayacak” dedi.

BULGAR TÜKETİCİYE YÜZDE 5 İNDİRİM

Bulgaristan kamu doğalgaz şirketi Bulgargaz da TürkAkım doğalgaz boru hattından gaz alımına başladığını açıkladı.

TürkAkım sayesinde yılda 76 milyon leva (yaklaşık 41 milyon euro) tasarruf sağlanacağını belirten şirket, fiyatlardaki düşüşün tüketicilere yüzde 5 indirim olarak yansıyacağını da duyurdu.