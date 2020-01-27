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Bulgaristan'da grip alarmı

Ülkede grip salgını nedeniyle başkent Sofya başta olmak üzere birçok ilde, ilk orta ve lise düzeyindeki okullarda, 6 Şubat tarihine kadar eğitime ara verildi.

DHA | 27.01.2020 - 15:16..
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Bulgaristan’da grip salgınının yaygınlaşmasıyla, ülke çapında alarma geçildi.

Grip salgının en çok etkilediği kentler arasında başkent Sofya, Burgas, Veliko Tırnovo, Montana, Plovdiv, Küstendil ve Blagoevgrad yer aldı.

TÜRKLERİN YOĞUN OLDUĞU KENTLERDE  VAR

Gribin etkili olduğu iller arasında yaklaşık 100  binin üzerinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Haskovo, Kırcaali yerleşim yerleri  var. Bu bölgelerin dışında son olarak  hastalığın yoğun görüldüğü Asenovgrad, Plovdiv, Burgas  kentleri olmak üzere grip, ülke geneline hızla yayılıyor.

Bulgar hükümeti,  grip salgının yayılmasını önlemek amacıyla 100 bin öğrencinin eğitim gördüğü 500 okulda  6 Şubata kadar  eğitime ara verildiğini açıkladı.

Bulgaristan'da grip alarmı, okullar tatil edildi -1

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bulgaristan'ın genelinde yayılan grip salgını nedeniyle hastanelerde planlı ameliyatlar iptal edilirken, hamile kadınlar ve çocukların rutin hasta kontrolleri salgın nedeniyle yapılamıyor.

Bulgaristan'ın Borino kasabasında geçtiğimiz hafta  hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki bir kişinin, domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Grip salgını Bulgaristan’ın genelini kaplamaya başlarken, hastalığın ocak ayının sonu ile şubat ayının ilk haftalarında etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

KORONAVİRÜSE KARŞI UYARI

Bulgaristan hükümeti yetkilileri, Çin'de başlayıp her geçen gün farklı ülkelere yayılan, koronavirüs ile ilgili vatandaşları uyardı. Yetkililer, bu virüse karşı vatandaşı uyaran basın açıklaması yayınladı.

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