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Bulgaristan'da ilk kez koranavirüs tespit edildi

Dünyayı etkisi altına koranavirüs Bulgaristan'da iki kişide ortaya çıktı.

DHA | 08.03.2020 - 11:01..
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Çin'de ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan koranavirüs, Bulgaristan'ı da etkisi altına aldı.

Bakanlar Kuruluna bağlı Ulusal Koronavirüs Kriz Masası Merkezi üyeleri, bugün sabah saatlerinde düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, ülkede iki kişide koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Bulgaristan'da ilk kez koranavirüs tespit edildi

İKİ KİŞİNİN TEST SONUCU POZİTİF

Plevne’den 27 yaşında bir erkek ve Gabrovo’dan 75 yaşında bir kadının, akciğer rahatsızlığı sonucu kaldırıldıkları hastanelerde koranavirüs testleri pozitif çıktı.

Kriz Masası Başkanı Askeri Tıp Akademisi (VMA) Başhekimi Tümgeneral Prof. Dr. Ventsislav Mutafçiyski, iki kişinin ikişer ayrı testte koronavirüsün olumlu netice verdiğini, bir testin ise negatif çıktığını açıkladı.

Bulgaristan'da ilk kez koranavirüs tespit edildi

"HASTALIĞIN İLK ÇIKTIĞI KİŞİYİ TESPİT EDEMİYORUZ"

Prof. Dr. Mutafçiyski, durumu iyileşen iki koronavirüs hastasının yurtdışına gitmediklerini ve salgın bölgesinden gelen insanlarla temas etmediklerini belirtti.

Koronavirüsü bulaştıran ilk hastayı aradıklarını belirten Tümgeneral Mutafçiyski “Hasta sıfırı yani hastalığın ilk çıktığı kişiyi tespit edemiyoruz.” dedi.

110 KORANAVİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Gabrovo’da hastanede yatan yaşlı kadının zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü ve odada iki başka hastayla kaldığı açıklarken, Gabrovo Tota Venkova Hastanesi Müdürü Dr. Minko Mihov odadaki diğer hastalar ve tıbbi ekibin de koronavirüs testine tabi tutulacağını açıkladı.

Tümgeneral Prof. Dr. Mutafçiyski haftasonu yapılan 110 koronavirüs testinden hepsinin negatif çıktığını belirtirken, basın toplantısında ayrıca Ulusal Koronavirüs Kriz Masası Merkezi’nde çok ilginç vakalarla karşılaşıldığını, salgın korkusuyla yurt dışından dönen bir tır şoförünün on günden beri evinin önünde kamyonuna kapanarak, kendini karantinaya aldığını belirtti.

Bulgaristan'da ilk kez koranavirüs tespit edildi

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