Bulgaristan'da mülteci endişesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na işgal denmesi durumunda mültecilere kapıların açılabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ise bu uyarıya rağmen terör örgütü YPG'ye karşı başlatılan harekatı, işgal olarak nitelendirdi.

Türkiye, kapıların açılması konusunda kararları.

Bu kararlılık Bulgaristan'da endişeye neden oldu.

200 BİN MÜLTECİ GELİRSE NE YAPARIZ

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bakanlar Kurulu' na bağlı Güvenlik Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Borisov, "Türkiye ile anlaşmaya uyulmasını istiyorum. 100 veya 200 bin mültecinin girmesi halinde ülkede ne olacağını bilmiyorum. Yunanistan’da adalar var. Yerleştirilecek yerleri var." ifadelerini kullandı.