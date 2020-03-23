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Bulgaristan'da spor kompleksi, karantina merkezi oldu

Koronavirüs tedbirlerini artıran Bulgaristan, başkent Sofya'daki bir spor salonunu hastaneye çevirdi.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 17:12..
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Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 190 vaka görüldü, 3 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede tedbirler artılırken, bu kapsamda başkent Sofya'da 19 bin seyirci kapasiteli bir spor kompleksi, karantina merkezine dönüştürüldü.

KOMPLEKS, KORONA HASTANESİNE DÖNÜŞTÜ

Görüntülerde, çalışmaların sürdüğü ve salona yerleştirilen yataklar arasında mesafe bırakıldığı görüldü.

Bulgaristan'da spor kompleksi, karantina merkezine dönüştürüldü VİDEO

Bulgaristan'da spor kompleksi, karantina merkezi oldu

YARDIM AB'DEN DEĞİL, TÜRKİYE'DEN GELDİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, salgınla mücadelede maske temininin Avrupa Birliği üyesi ülkelerinden değil, Türkiye ve Çin’den geldiğini söylemişti.

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