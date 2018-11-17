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Bulgaristan'da Türkleri tartaklayan bakan istifa etti

Türklere ve Romanlara yönelik ırkçı söylemleriyle tanınan ve daha önce de Türkleri tartaklarken çekilen görüntüleri ortaya çıkan Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov istifa etti.

İHA | 17.11.2018 - 07:49..
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Bulgaristan'da Türkleri tartaklayan bakan istifa etti

Bulgaristan’da iktidardaki koalisyon hükümetinin ortaklarından Bulgaristan Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (NFSB) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov istifa etti.

İstifasını sunduktan sonra bir açıklama yapan Simeonov, kendisine karşı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ancak toplumda protestolara sebebiyet verip iktidara yük olmak istemediğini söyledi.

Bulgaristan'da Türkleri tartaklayan bakan istifa etti

ENGELLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİ DE AŞAĞILAMIŞTI

Simeonov’un istifası, yaklaşık bir aydır engelli çocukların anneleri tarafından gerçekleştirilen protestoların ardından geldi. Engelli çocuk sahibi binlerce annenin, çocuklarına sağlanan sosyal hakların iyileştirilmesi için yaptıkları gösteriler sırasında Simeonov’un kullandığı sözler büyük tepki çekmişti. Simeonov, eylemlerin devam ettiği sırada kadınlar için “Çocuklarını spekülasyon için kullanan çığırtkan anneler“ ifadesini kullanmıştı.

IRKÇI SÖYLEMLERİYLE ÖNE ÇIKTI

Ülkedeki Türklere ve Romanlara yönelik ırkçı söylemleriyle tanınan NFS lideri Simeonov, daha önce de Etnik Azınlıklar Entegrasyon Konseyi’nin başına getirildiği için kamuoyunda büyük tepki almıştı.

SINIRDA OY VERMEYE GELEN TÜRKLERİ TARTAKLADI

Simeonov, son parlamento seçimleri sırasında Türkiye’den Bulgaristan’a oy kullanmak için gelen çifte vatandaş Türkleri sınırda tartaklamıştı. Özelikle BTV televizyonu tarafından çekilen ve yaşlı bir kadının Simeonov’un kaba davranışları sebebi ile ağladığı görüntüler tepkilere yol açmıştı.

Bulgaristan'da Türkleri tartaklayan bakan istifa etti

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